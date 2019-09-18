林義豐爆料柯文哲17日原本要登記參選

曾參選台南市長的建築商人林義豐向媒體爆料，17日下午4時多開始他都和柯文哲在一起討論誰要選，最後兩人決定要登記，且他還指柯文哲其實已有副手名單。(中評社 洪德諭攝) 中評社台北9月18日電／2020連署登記17日下午5時半截止，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲卻於5時半之後出現在“中選會”，他澄清只是為了帶爸媽回家。曾參選台南市長的建築商人林義豐向媒體爆料，17日下午4時多開始他都和柯文哲在一起討論誰要選，最後兩人決定要登記，且他還指柯文哲其實已有副手名單。



柯文哲17日表明不會登記參選，但前“立委”黃文玲卻帶著柯爸、柯媽前往“中選會”，宣稱要幫柯文哲登記，不過因時間超過下午5時半未能順利登記。之後柯文哲出現在“中選會”樓下，但他說是要帶爸媽回家。



揚言也要參選2020的林義豐接受聯合報訪問說，他與助理17日下午4時20分到台北市政府與柯文哲及柯的團隊開會尋求合作，進去時會議已開到一半，他表示自己相當認同柯文哲的理念，且真正在為人民做事，柯文哲在期間有表明他想做滿4年市長，但柯的團隊力挺柯出來選“總統”。而他自己的團隊則挺他出來選，最後雙方未達成共識，直到5時15分才被身邊的人催促快到“中選會”。



林義豐表示，經過最後“掙扎”，兩人都乾脆決定要各自登記，他的副手人選是一名無黨籍女性陳思庭，柯文哲其實也有副手人選，但他不知道是誰，不過兩人都太晚到，超過“中選會”受理時間。

