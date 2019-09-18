長三角一體化研討會　企業熱議專家解讀

共享長三角一體化發展機遇研討會在杭州舉行。（中評社 沈而忱攝） 中評社杭州9月18日電（記者 沈而忱）17日下午，浙江·台灣合作周專題活動“共享長三角一體化發展機遇研討會”在杭州舉行。浙江省發改委副主任翁建榮，全國台企聯會長李政宏，浙江省工商聯副主席張必來，浙江省海促會台商台企專委會主任委員、敏實集團董事會主席秦建榮，嘉興市嘉善縣縣長徐鳴陽致辭。會議邀請了浙商台商企業代表發言，並邀浙江大學陳建軍教授向與會嘉賓講解長三角一體化國家戰略。



翁建榮表示，長三角地區是我國經濟最發達、創新最活躍的地區之一，有雄厚的產業基礎、便捷的基礎設施、優越的營商環境、完善的公共服務，這片沃土已經成為廣大台企台商的生產生活的樂園。他指出，長三角一體化發展的進程中，浙江是主要的發起者、倡導者，也是積極的參與者、推動者，更是直接的受益者、受惠者。



翁建榮續指，當前，長三角一體化戰略上升為國家戰略，是浙江發展的重大歷史機遇。他介紹道，在長三角一體化戰略的背景下，一大批重點項目取得了初步成效，如杭黃鐵路通車、滬蘇湖鐵路獲批、滬杭甬智慧化改造工程扎實推進等。



李政宏表示，長三角人口占大陸1／6、經濟總量占大陸近1／4，國際貿易總額占到大陸30%以上，人均GDP超過1.2萬美元，相當於發達經濟體的水平，是國際公認世界級城市群之一，區域發展動力十足，也是台商投資最集聚的區域之一。長三角一體化上升為國家戰略後，必將進一步推動區域內三省一市的聯動，發揮示範引領作用，形成高質量發展的區域集群，成為全國經濟發展強勁活躍的增長極。



李政宏呼籲，廣大台商要抓住機遇，融入長三角一體化建設，加快轉型，實現企業的創新發展和高質量發展。全國台企聯將引導廣大台商積極融入長三角一體化建設，助力台資企業發展。