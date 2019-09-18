建設現代化區域發展體系，需要充分發揮城市群的龍頭帶動作用。 中評社北京9月18日電／建設現代化區域發展體系是落實區域協調發展戰略的重要舉措，是建設現代化經濟體系的題中應有之義。中國特色社會主義進入新時代，推動現代化區域發展體系建設，應統籌東中西、協調南北方，以城市群—發展軸—經濟區為支撐，構建彰顯優勢、各具特色、城鄉融合、協調聯動的區域發展體系，促進經濟要素在更大範圍、更高層次、更廣空間順暢流動和合理配置。



人民日報發表中國區域科學協會理事長、國家發展和改革委員會國土地區研究所原所長肖金成文章認為，建設現代化區域發展體系，需要充分發揮城市群的龍頭帶動作用。城市群是國家經濟發展的重要增長極，是中國參與全球競爭的重要戰略區域，也是統籌空間、規模、產業三大結構的重要平台。目前，中國超過30%的人口生活在長三角、京津冀、珠三角、遼中南、山東半島、海峽西岸、中原、長江中游、川渝、關中十大城市群。這些城市群的生產總值佔中國國內生產總值的60%以上。可以說，這十大城市群是中國經濟發展的十大支柱。也應認識到，中國城市群雖然數量多、規模大，但在結構、功能、影響力、帶動力上還存在諸多不足。充分發揮城市群在建設現代化區域發展體系中的龍頭作用，需要推進城市群內部空間結構合理化和城市間交通設施網絡化，優化城市群內部各城市的功能和產業分工，推動城市發展由外延擴張向內涵提升轉變，不斷提升城市群的整體競爭力。



一般而言，沿城市群之間的交通幹線也分布著許多城市，聚集著大量產業和人口，從而構成經濟帶。加強經濟帶規劃和經濟帶上城市建設，是建設現代化區域發展體系和促進區域協調發展的重要方面。這不僅有利於節約基礎設施建設成本、加強城市群之間的聯繫，而且有利於促進生產要素合理配置，並與國家重大生產力布局相協調，為經濟發展提供持久動力。應依托重要交通幹線聚集經濟要素，使其成為或縱向或橫向的經濟發展軸，充分發揮其對統籌區域協調發展的作用。比如，沿海經濟帶、長江經濟帶、隴海蘭新經濟帶和京廣京哈經濟帶等已經集聚了大量人口、產業，城市分布也比較密集，形成了比較明顯的經濟發展軸，已成為承東啟西、連南貫北的經濟主骨架。



文章指出，建設現代化區域發展體系，還應發揮城市群對周邊區域的輻射和帶動作用，構建跨省市的經濟區，使城市群成為經濟區之核。以城市群為核心推動形成經濟區，不僅符合中國經濟發展在空間上先集聚成點、後擴散於帶、再輻射為面的客觀趨勢，而且有利於改變中國人口與產業不匹配、大都市過大、小城鎮過多、中等城市發育不充分等區域空間結構不合理狀況，提高資源配置效率和經濟增長內生動力，促進要素跨區域流動，促進區域經濟協調發展。





