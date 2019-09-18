70年，中國工業用成長作答時代

中評社北京9月18日電／歲月不居，時節如流。“這一年，中國製造、中國創造、中國建造共同發力，繼續改變著中國的面貌。嫦娥四號探測器成功發射，第二艘航母出海試航，國產大型水陸兩棲飛機水上首飛，北斗導航向全球組網邁出堅實一步。在此，我要向每一位科學家、每一位工程師、每一位‘大國工匠’、每一位建設者和參與者致敬！”在2019年新年賀詞中，國家主席習近平對中國工業進行了“時代點名”。擲地有聲的話語之中，飽含自信與豪情，激蕩光榮與夢想，將人們的情感輻輳於中國工業一個又一個的“代表作”之中，讓國家發展和人民情感產生了強烈共鳴。



中國網發表時事評論員謝偉鋒文章表示，新中國成立70周年，披荊斬棘、櫛風沐雨。有著人民的支持，依靠人民的奮鬥，這個屹立於東方的國家迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。七十載彈指一揮間。從1949到2019，行進中的中國將迎來一個具有歷史意義的重要時刻。而要從這段時光軸上擷取一個觀察口，來管窺這個國家不平凡的發展歷程，工業絕對是尚佳的選擇。



時間是最好的見證者。新中國成立70年，中國人民憑著逢山開路、遇水搭橋的闖勁，憑著一股滴水穿石的韌勁，創造了波瀾壯闊、世界矚目的工業奇跡。從1949年新中國第一爐鐵水奔流而出，到2019年全球首條智能化高鐵京張高鐵全線軌道鋪通，“物證”的隔空相望之中，見證著中國工業翻過一山又一山，踏平坎坷成大道。看榮譽：手機、計算機、彩電、汽車、工業機器人等高技術裝備類產品產量位列全球第一。看數據：中國工業增加值從1952年的120億元增加到2018年的305160億元，按不變價格計算增長970.6倍。這些成就只是中國工業的一面，要真正讀懂這個國家的工業篇章，更需要抽絲剝繭、用心領會，方能知曉它的深刻內涵。



砥礪前行，堅如磐石的信心凝聚於此。70年前，恐怕沒多少人會相信滿目瘡痍的新中國能在工業領域有自己的話語權。即便是在40年前，世人也對中國工業化之路報以懷疑目光。上世紀70年代末，外國記者在重慶煉鋼廠發現140多年前英國製造的蒸汽式軋鋼機竟然還在使用，以至於不相信自己的眼睛。如今，中國鋼鐵產量在全球的占比，由新中國成立時的不足世界鋼產量的千分之一發展到目前占據世界鋼產量的半壁江山，航母甲板用鋼、第三代汽車鋼等一批高端鋼鐵產品更是打破國外壟斷。



文章指出，“當驚世界殊”的背後，是我們的執政黨激勵與召喚著億萬人民自力更生、艱苦奮鬥，創造了舉世矚目的中國工業奇跡。蘊藏於人民之中的力量一旦被激發出來，就會創造改天換地的成就，這正是中國工業擁有堅如磐石的信心之根本所在。



精益求精，技術創新的匠心展現於此。工業強國的體系裡，一定有著“大”與“小”的辯證邏輯。經過70年的爬坡邁坎、滾石上山，中國工業已能製造出“上九天攬月”的航天器、“下五洋捉鱉”的潛水器。大國重器頻頻亮相讓人振奮之餘，卻也曾有微觀世界裡的嘆息——曾經，小小的圓珠筆芯受制於人，就此發出了“中國製造業之問”。從小處做大文章，這正是中國工業技術創新的匠心所在。



從無到有，從零到萬，在沒有任何技術可以借鑒的情況下，經歷一次次的嘗試和創新，中國企業最終突破了這毫厘之間的世界性難題。事實證明，工業強國道路上沒有“扶上馬送一程”的師徒之誼，任何偉大的事業，都只能成於自身的實幹。小小筆頭自主生產化邁出的這一小步，已然是中國工業前行的一大步。



與時俱進，科學發展的恒心彰顯於此。每個時代有每個時代的精神氣質。70年的風雨兼程，中國工業從幾乎一窮二白的基礎上，建立起門類齊全的現代工業體系，實現了由一個貧窮落後的農業國，成長為世界第一工業製造大國的歷史性轉變。



文章稱，如今，用科學發展完成從量變到質變的跨越，是橫亘在中國工業面前的時代命題。美國工業互聯網、德國工業4.0以及印度的“印度製造”計劃等一批國家級規劃相繼浮出水面，面對以製造業數字化智能化為核心的第三次工業革命浪潮，頂層設計以“中國製造2025”來加入全球工業競爭。“2025”的未來邀約，彰顯出中國工業推動中國“製造”走向中國“智造”的嬗變決心。時代賦予工業以重任，工業也將賦予時代以榮光。正在風起雲湧的工業變革大潮中，中國力量必將踏浪而行、迎風飛揚。



70年，中國工業以成長作答時代。2019年，是新中國成立70周年，也是決勝全面建成小康社會關鍵之年。和所有可能面臨的挑戰一樣，中國工業的新征程上，仍然有亂雲飛渡、風吹浪打，但只要始終激發信心、抱有匠心、堅守恒心，就沒有戰勝不了的風浪、成就不了的事業。



文章最後說，歷史昭示著我們，工業力量必然是一個國家夯基壘台、立柱架梁的最關鍵要素。過去70年，中國工業堅持自力更生、艱苦奮鬥，讓許多不可能成為了可能；未來道路上，中國工業定將初心不改、使命不忘，一步一個腳印走向世界工業強國的更高峰。對此，我們充滿期待。



