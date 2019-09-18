主動擴大進口 促進貿易平衡發展

中評社北京9月18日電／主動擴大進口是我國多年來長期堅持的政策，這既是滿足人民日益增長的美好生活需要，也是推動國民經濟高質量發展的內在要求。上海的經驗表明，中國歡迎世界各國優質的、有競爭力的商品和服務進入中國市場，是有實際行動的。



近年來，在多個重要國際場合，中國以不同方式重申了主動擴大進口的政策舉措。這既是中國經濟發展的必然選擇，也是中國與世界合作共贏之舉。



中國為消費品進口提供便利措施，創造了很多新模式、新業態。貿易便利化水平繼續提升，在簡化進出口環節監管證件、壓縮通關時間、降低口岸收費上取得突破。



主動擴大進口，讓中國發展紅利更多惠及全球。在當前貿易保護主義抬頭、多邊貿易體制受到挑戰的背景下，中國積極主動擴大進口，讓世界各國都能分享中國發展的機遇，更是中國用實際行動踐行和平發展、打造人類命運共同體倡議的重要體現。



主動擴大進口更有利於激發我國市場活力。更多的國外優質產品、服務、企業進入，不僅倒逼我國產業結構轉型升級，還將加大國內市場競爭程度。



成功舉辦的中國國際進口博覽會，向世界表明，中國為各國出口提供新機遇，為各國共享中國發展紅利搭建新平台，為世界經濟增長注入新動力採取了實實在在的行動。隨著中國經濟持續穩中向好發展，將進一步帶動進口持續快速增長，為世界各國提供更廣闊市場和更寶貴的合作契機。



來源：經濟日報 作者：馮其予

