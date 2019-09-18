隆國強：大力推動服務貿易創新發展

中評社北京9月18日電／近日，國務院發展研究中心副主任隆國強在“2019中韓(威海)服務貿易創新發展高端論壇”上表示，加快發展服務貿易，是我國擴大開放、拓展發展空間的重要著力點，也是我國競爭力升級和高質量發展的重要內容。大力推動服務貿易創新發展，要找准重點，把政府力量和市場力量有機地結合起來，不斷提升服務業的國際競爭力。



隆國強表示，服務貿易創新發展要突出重點。一是發展與貨物貿易相關的服務行業。中國是貨物貿易大國，貨物貿易本身會帶來大量服務需求，比如，貨物貿易國際航運服務、國際運輸服務等。貨物貿易發展為服務貿易發展帶來了很多機會，除了運輸行業，還有保險等相關領域。這些都是現實需求，是我國提升競爭力的重要領域。二是把握與信息技術進步相關的數字經濟發展的新機遇。目前我國在數字經濟領域擁有良好的產業基礎，這為下一步提升我國服務貿易國際競爭力提供了重要突破口。三是重視培育服務貿易領域的龍頭企業。



隆國強提出，總的來看，推動服務貿易創新發展，既要充分調動企業的積極性，還要更好地發揮政府作用。政府應在遵循國際經貿規則的前提下，完善統計數據，摸清家底，並在此基礎上做好頂層設計；進一步加快服務業的對外開放，逐步完善有利於服務貿易創新發展的政策體系，更好提升服務業國際競爭力，並使其發展潛力得到充分發揮。



來源：經濟日報

