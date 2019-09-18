科學把握經濟高質量發展的內涵、特點和路徑

中評社北京9月18日電／經濟高質量發展的理論內涵



黨的十九大報告指出，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。這是以習近平同志為核心的黨中央根據國際國內環境變化，特別是我國發展條件和發展階段變化而作出的重大判斷。經濟高質量發展的核心是質量第一、效益優先，其背後具有深厚的理論內涵和重大的實踐指導意義。



綜觀世界經濟發展史，對經濟發展演變規律和質量效益的認識，伴隨著社會生產力的發展而不斷深化。從早期更多使用“效益”或“效率”來表示對經濟發展質量的追求，到西方經濟學中的經濟增長理論提出技術進步是實現經濟持續發展的決定性因素。隨著理論研究的深化和發展，對經濟發展質量的研究逐步擴大到制度體系、社會公平、環境保護等方面。



對中國當前的經濟高質量發展，中央強調，高質量發展，是能夠很好滿足人民日益增長的美好生活需要的發展，是體現新發展理念的發展。這一論斷明確了高質量發展的目的與手段。以經濟學術語來表述，經濟高質量發展就是以高效率高效益生產方式為全社會持續而公平地提供高質量產品和服務的經濟發展，在具體經濟形態上就是一個高質量、高效率和高穩定性的供給體系。



一是供給體系的質量高。供給體系包括從要素投入、中間品投入到最終產出三個環節。供給體系的三個環節質量緊密相關。供給體系的質量高就是指三個環節的質量都要高。要素投入質量高是指投入到供給體系中的勞動力、資本、技術、能源資源以及數據、信息等要素的質量高，表現在勞動力素質高，生產資料的自動化、數據化、信息化程度高，能源資源綠色化程度高，投入到生產過程中的技術水平高，以及信息數據資源的規模大、質量和價值高等方面。中間品投入質量高是指生產過程中的中間產品，如零部件質量、精度等能夠很好地滿足生產需要，這就要求產業分工和專業化程度不斷提高，產業結構要不斷優化升級，能夠形成一個有效協同、相互支撐的供應鏈體系。最終產出質量高是高質量發展的重要內涵，就是我們通常所說的產品和服務質量高，是指能夠提供高質量的產品和服務，滿足消費者多樣化、個性化、不斷升級的高品位需求，更好滿足人民日益增長的美好生活需要。高質量的供給體系在具體產出形態層面表現為產品和服務的高質量、高性能；在產業層面表現為合理化、高級化的產業結構。



二是供給體系的效率高。從靜態看，供給體系的效率高表現在技術效率高和經濟效益好的統一。技術效率決定了在給定資源條件下的生產可能性邊界，在資源稀缺的現實中，推動高質量發展必然要求高效、集約地發揮現有資源要素潛力，實現各類生產要素投入產出效率最大化，資本效率、人力資源效率等達到相當高的水平。經濟效益則更加強調資源配置與組合的合理性，代表了配置效率和分配合理的程度。高質量發展要求資源在不同用途之間合理配置，使各類要素邊際生產率達到最高，各類要素的邊際報酬達到最高。從動態看，供給體系的效率高還表現在效率的不斷提升從而成為經濟發展持續強勁的動力來源，也就是經濟增長從主要依靠要素投入轉向更加依靠全要素生產率提升，經濟增長動力中全要素生產率的貢獻不斷提高。從這一意義上講，經濟增長動力的轉換過程也是推動產出效率提升的過程，動力轉換和效率提升是統一的。



三是供給體系的穩定性高。經濟高質量發展還應體現在供給體系保持一個相對高水平的穩定狀態。從時間維度看，高穩定性短期表現為經濟平穩運行在合理區間，中長期則表現為產出的可持續性強。從空間維度看，穩定性高既要求經濟體系自身的健康穩健，也要求經濟體系與社會、環境相協調。同時，經濟發展能夠為全體社會成員提供發展機會，成果為全體人民共享。在資源環境方面，自然資源合理利用、生態環境有效保護，資源環境可承載經濟長期可持續增長。簡而言之，經濟發展的穩定性高就是經濟運行平穩、重大風險可控、資源環境可承載、發展成果共享。



需要強調的是，供給體系的質量、效率和穩定性高是經濟高質量發展的核心要義，只有同時具備這些特征，且這些特征彼此互恰互為支撐而不是相互衝突時，才稱得上為經濟高質量發展。



高質量發展是漸進性、系統性的發展過程



總結既往國內外發展經驗，高質量發展呈現出明顯的階段性特征。隨著經濟發展階段的轉換，與發展質量相關的一些方面，如產品和服務質量、技術效率和經濟效益、經濟增長動力轉換、環境質量、收入分配等在一定時點會發生趨勢性變化。主要表現為隨著經濟發展，資本、勞動等生產要素質量不斷提升，產出質量不斷提升，勞動生產率不斷提升，產業附加值率不斷提升，經濟發展動力由要素驅動轉向效率驅動和創新驅動，產業結構不斷升級。需要特別注意的是，這些趨勢性變化並非自然而然發生，其中既有客觀規律的體現，也是制度政策努力推動的結果。



分析不同發展階段主要質量指標變化情況，可以發現，向高質量發展轉換呈現出以下典型特征：一是漸進性。高質量發展是一個不斷變化、緩慢演進的過程，也是一個積小變為大變、從量變到質變的過程。在這個發展過程中，要素、產品和產業質量，產出效率，經濟增長動力，以及經濟增長的穩定性和發展的可持續性等均出現了漸進性變化。產出質量的提升通常從微觀要素質量的提高發端，繼而經濟增長動力由要素驅動轉向效率驅動和創新驅動，同時微觀要素使用效率、宏觀全要素生產率不斷提高，並為產出質量的提高奠定基礎。高質量發展的漸進性也是需求層次漸次提升的結果，供給的高質量不能脫離滿足需求這一根本目的而孤立存在，需要首先滿足低層次的需求再向滿足高層次需求轉變。二是系統性。高質量發展是一個全方位、系統性的變化過程，各領域高質量發展既是前提也是結果。在這個發展過程中，供給和需求兩端、投入和產出兩方面、微觀和宏觀各領域等都發生了系統性變化。這既包括供給端的產業結構優化，也包括需求端的消費升級換擋；既包括投入端的勞動、資本等要素和中間投入品質量的提高，也包括產出端產品質量性能的提升；既包括微觀要素使用效率的提高，也包括宏觀全要素生產率的提升；既包括短期增長動力轉換，也包括長期發展更加公平、更可持續。還需要看到的是，高質量發展是一個螺旋式上升過程，既是量積累到一定階段必然轉向質的提升的客觀必然規律，也是政策發力攻堅克難、主動作為的結果。二者共同作用，從而更好推動經濟高質量發展。



推動經濟高質量發展的重要路徑



推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革是實現經濟高質量發展的關鍵所在。其中，質量變革是主體、效率變革是主線、動力變革是基礎，三者相互依托，是有機聯繫的整體。總的來看，推動三大變革的核心是改善要素質量和提高全要素生產率，根本動力在於科技創新和制度創新。



第一，以提高供給體系質量為主攻方向推動質量變革。



提高供給體系質量，就是要推動理念、目標、制度以及具體領域工作細節的全方位變革，是一個系統工程，應從要素投入質量、中間品投入質量和最終產出質量三個環節著手推動質量變革。

