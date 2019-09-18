黃金“極限投資”曾經有多可怕?

中評社北京9月18日電／極限投資是結構化投資方式中的一種經典方式，以獲取極大化收益為目標，把握市場中非均衡規律和特點，適應市場中的極化規律，大量集中資金追求市場中存在的確定性的極化式結構性機會，從而獲得巨額利益或暴利。極限投資瞄准的就是結構性機會，尋找不均衡中的結構性機會。極限投資的風險極大，需要投資者在採取極限投資之前擁有包括知識在內的價值信息。極限投資常常與熱錢密不可分。熱錢是投資領域的重要資金力量，常常主宰一國資產乃至國際資產價格的漲跌，而熱錢之所以具有巨大的影響力，就是熱錢的持有者常常採取極限投資行為。當然，一些中小投資者也可以通過所擁有的價值信息或通過採取模仿行為，進行極限投資。如果各類投資者對某個投資領域或某個投資品種均採取極限投資行為，則往往會將所投資對象或資產的價格推到一個難以想象的高度。



黃金是一個重要的投資品種。黃金具有自身獨特的功能。進入2019年，受到國際經濟不確定性的影響，國際上黃金投資出現一波熱潮，黃金價格也出現一波較大漲幅，但是否出現黃金極限投資行為需要觀察。



在歷史上，始於20世紀50年代末至80年代初的黃金極限投資造成可怕的後果，不僅直接衝垮了1944年建立起來的布雷頓森林國際貨幣體系，同時，將黃金價格推到一個當時人們難以置信的高度，一些黃金極限投資者也獲得了暴利。



黃金極限投資者自20世紀50年代末到80年代初獲得遠遠超過一般其他投資品種的收益，黃金價格從每盎司35美元上漲到1980年的每盎司850美元，年均收益率遠超同期的證券投資收益率和通貨膨脹率，如果投資者使用了杠杠的話，其收益就更為可觀，期間，黃金投資額由僅為美國證券投資額的20%上升到超過美國證券投資額，大量資金湧入黃金投資領域，可見當時黃金投資是多麼的瘋狂，一些投資者採取極限投資行為，把握這次黃金投資的歷史性機會，創造了黃金投資史上的奇跡。



伯恩斯坦在其《黃金簡史》一書中指出，當第二次世界大戰爆發的時候，大約有200億美元的黃金，或者說全世界60%的貨幣黃金被存儲在美國，這一巨大的儲量超過了15000噸，按照當時全世界一年的黃金產量計算，相當於12年的黃金產量。美國當時擁有這麼多黃金的原因主要有兩個：一是美國本土遠離戰場，美國在當時的國際環境下是最安全的，而且當時美國已經是世界上數一數二的發達國家，將黃金存儲在美國可以避險，所以，境外黃金源源不斷地流向美國；二是美國以每盎司35美元大量收購黃金，而在當時沒有第二個國家這麼做，從當時的情況看，美國這麼做是完全正確的，戰時儲備黃金是上上策，更何況黃金對於一國的貨幣在國際貨幣體系中的地位是非常重要的。



布雷頓森林體系之所以能夠建立，關鍵性的條件是，當時美國擁有大量的黃金。布雷頓森林體系實行之後，美元取代英鎊成為國際中心貨幣，成為國際貨幣體系中的翹楚，美元地位的上升也帶動了美國經濟在國際經濟中的地位。



既然布雷頓森林體系給美元、美國經濟帶來這麼大的利好，那麼，為什麼到1971年美國主動宣布放棄布雷頓森林國際貨幣體系呢？



正所謂“成也黃金，敗也黃金”。布雷頓森林體系之所以能夠建立，是由於當時大量的黃金流入美國，美國擁有大量的貨幣黃金儲備。布雷頓森林體系之所以解體，是由於大量黃金流出美國，美國貨幣黃金儲備大量流失，無力按照布雷頓森林體系的約定兌付黃金。



那麼，到20世紀50年代末，也就是在布雷頓森林體系實施十幾年之後，為什麼突然大量黃金流出美國，從而導致美國黃金儲備大幅下降呢？其中一個重要原因是黃金投資者的極限投資行為造成的。



接下來的問題是，黃金投資者為啥敢於採取極限投資行為呢？主要原因是黃金投資者獲取了多個方面與黃金投資相關的價值信息。其一，美國在20世紀50年代末出現了通貨膨脹的征兆，而黃金是對付通貨膨脹的重要工具之一，到1969年美國的通貨膨脹率達到了5.5%，1970年上升到了5.7%，通貨膨脹的出現無疑對黃金投資而言構成了最為重要的價值信息；其二，1968年當時的美聯儲主席傳遞美元處於貶值過程的信息，而美元貶值對黃金上漲構成重大利好；其三，1968年作為在世界上擁有貨幣黃金排在第二的法國的領導者發表黃金會出現暴漲的言論；其四，根據商品供求原理，投資者只要不斷購買黃金，黃金投資需求持續增加，而黃金供給在一定時期難以出現大幅上漲，則黃金價格就會大漲；其五，第二次世界大戰之後，歐洲和日本經濟異軍突起，直接對美國經濟構成實質性競爭，影響美國經濟發展；其六，黃金每盎司35美元的價格是一個人為設定的價格，沒有反映通貨膨脹率上升的趨勢和經濟周期中波動或衰退，而到20世紀60年代末國際經濟確實也出現了一定的衰退跡象；其七，1968年國際上出現一些社會動蕩等。



黃金極限投資者在先後掌握上述價值信息之後，自20世紀50年代末開始，持續不斷地在英國倫敦市場上購買黃金、囤積黃金，大量黃金從美國流向倫敦市場，黃金每盎司35美元的價格也搖搖欲墜。



為了對付和打擊黃金投資者的極限投資行為，穩定黃金價格，維持布雷頓森林國際貨幣體系，美國、英國、德國和法國等發達國家自1961年開始，組成黃金總庫。黃金總庫的作用是，只要黃金價格高於每盎司35美元，就拋售手中的黃金，打壓黃金價格。然而，由於法國於1967年退出黃金總庫以及法國領導者關於黃金價格上漲的言論，這場持續了7年之久的“黃金大戰”，以黃金總庫解散而宣告結束，勝利屬於黃金極限投資者。



由於黃金大量流出美國，流向倫敦，美國無力維持各國政府將所持美元按照每盎司35美元的價格兌付黃金的協議，1971年美國總統宣布關閉黃金窗口，放棄金本位制，布雷頓森林國際貨幣體系解體。



從上述黃金極限投資的一段歷史中可以看出，極限投資行為能給投資者帶來暴利，但需要投資者掌握足夠的相關的價值信息，同時極限投資行為常常會帶來資產巨大的泡沫，極限投資者在泡沫破裂前未及時抽身，也會出現巨大損失。



來源：證券時報 作者：任壽根



