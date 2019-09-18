負利率政策對美國弊大於利，為何特朗普要支持？

中評社北京9月18日電／特朗普大力推行貿易保護主義是需要一些必要條件的，必須要有財政政策與貨幣政策相配套，在財政政策上特朗普有一定的主導權，他可以動用關稅等手段，還可以限制科技出口，可以制裁他國經濟等等，但是隨著特朗普主導的貿易紛爭開始向貿易戰推進，他就必須依靠利率與匯率的波動相配合，因為匯率競爭向來是貿易戰的主要組成部分。



所以特朗普自上台以來一直強調弱美元政策，弱美元政策的主要目的是什麼？就是想加強美國商品的國際競爭力，通過價格競爭加強出口，以縮小美國的貿易逆差，爭取國際收支的平衡。



但是問題在於美國經濟目前明顯強於歐盟與日本，而美元在國際匯率市場上的主要對手盤就是歐元、英鎊與日元，由於歐元與英鎊受英國脫歐以及歐盟經濟衰退的影響，兩者兌美元都長期走軟，這使美元匯率難以下行，被迫處於強勢。由於美國的基準利率明顯高於歐盟與日本，所以特朗普想依靠美聯儲降息來打壓匯率，造成美元貶值，所以特朗普才會不斷要求美聯儲大幅降息，甚至為此不惜諷刺、痛斥與威脅美聯儲主席鮑威爾。



從一定程度上來說，美聯儲抵制特朗普激進的貨幣政策，實際上限制了特朗普貿易戰的擴大化，這對美國經濟的常態發展是有益的，但是隨著白宮壓力的不斷增大，美聯儲也不得不放棄原有立場，有些軟化，開始降息，這會加劇國際貨幣的匯率競爭，將會進一步威脅世界經濟安全。



另外，特朗普好大喜功，長期將美國股市的上漲標榜為是自己的功勞，所以他想利用美聯儲降息來刺激股市上行，為他明年的連任勝選鋪路。



而隨著歐盟負利率的推行，特朗普不斷為自己的貨幣政策找借口，又將負利率抬了出來，並鼓吹負利率有利於美國債務問題的緩解，這些其實都是借口，特朗普推動負利率的主要目的還是為了給美聯儲施加壓力，逼迫美聯儲降息，為他的貿易戰服務，為明年選戰服務。



特朗普的政策與美國精英層原生態是有一些區別的，他的政治理念當中明顯多了一些民粹，多了一些國家主義，有利於他得到中下層選民的支持，容易獲得選票，這讓他主導下的白宮政府更容易走向偏執，所以他才會不斷堅持自己一系列錯誤的觀念，搞得天下不寧，而利率問題只是他偏執觀點中的一部分而已。



來源：微信公眾號：人弗財經 作者：馨月



