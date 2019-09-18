以高水平開放推動先進製造業和現代服務業深度融合

中評社北京9月18日電／製造業競爭力是體現一國綜合國力與國際經濟競爭的重要方面。新中國成立70年來，中國由農業大國快速發展為世界工業大國。例如，2010年中國工業增加值開始超過美國，到2018年達到4.58萬億美元，約占全球的24%；中國成為全球唯一擁有聯合國產業分類目錄中所有工業門類的國家，包括41大類、191個中類和525個小類。



經濟參考報發表中國(海南)改革發展研究院院長遲福林文章表示，進入發展新階段，中國總體上進入工業化後期。但是，中國製造業仍處於全球價值鏈的中低端，技術創新、資源利用效率及國際競爭力等方面與世界一流水平仍有一定差距，關鍵核心技術短缺的局面尚未根本改變。也就是說，製造業轉型升級既面臨多重壓力，又有相當大的空間。當前，全球的製造業服務化、智能化趨勢日益明顯，全球產成品貿易中約1/3的價值增值來源於服務業；德國等發達國家製造業投入中的服務投入占比達30%以上；發達國家製造業企業的服務收入占比普遍超過30%。在這一大趨勢下，從製造大國走向製造強國，根本出路在於加快製造業轉型升級，重大舉措在於推動先進製造業和現代服務業深度融合，這既離不開中國巨大的市場潛力，也離不開高水平開放。



文章提出，首先，以高水平開放推動以研發為重點的生產性服務業大發展。生產性服務業是推動先進製造業和現代服務業深度融合的結合點和突破點。進入以開放促改革、促轉型的新階段，補齊生產性服務業發展的短板，關鍵在於進一步放開生產性服務業領域的市場准入，取消環保、技術、知識產權等隱性壁壘；打破研發、金融、物流等領域的市場壟斷與行政壟斷，大幅減少前置審批和資質認定項目；鼓勵社會資本與民營企業參與應用型技術研發機構市場化改革，支持與科研院所、高等院校等聯合建立應用型技術研發機構；深化科技要素市場化改革，加快實施技術成果轉化、轉讓獎勵制度，提升科技成果轉化率；大力發展生產性服務貿易，加速中國生產性服務業領域的人才、資本、技術等要素積累。



其次，在高水平開放中加快推動製造業與數字經濟融合。在數字經濟引領產業變革的大趨勢下，智能製造代表著未來製造業發展的方向和經濟結構優化的趨勢，成為全球技術創新與製造業競爭的焦點。依托中國5G等技術優勢與製造業規模優勢，加快實現製造業與數字經濟融合，不僅是中國振興實體經濟的重大任務，也是搶占全球製造業制高點、邁向全球價值鏈中高端的關鍵舉措。這就需要強化智能製造的頂層設計，盡快形成全國統一的智能製造標準體系；充分利用財稅、金融、政府採購等政策工具，加大對中小製造業企業數字化改造的支持；以“政府引導、企業主體”打造標準化的製造業雲協作平台、大數據處理平台等公共服務產品，進一步降低製造業數字化轉型成本；加快推進電信市場開放，充分利用PPP模式吸引社會資本參與5G基礎設施投資改造；在數據產權及數據的交易、使用、管理等方面實現制度化安排。



再次，在高水平開放中倒逼市場化改革，使市場在先進製造業與現代服務業的深度融合中發揮重要作用。推動先進製造業與現代服務業融合發展，實現製造業服務化、智能化轉變，充分發揮市場的決定性作用，關鍵在於營造公開市場、公平競爭的大環境。這就需要推動產業政策從差別化、選擇性向普惠性、功能性轉變；消除服務業和製造業在稅收、金融、科技及要素價格方面的政策差異，降低融合成本；強化對各類經濟政策的公平競爭審查，完善第三方評估機制；加強產權保護與知識產權保護，營造有利於激發企業家精神、保障企業家守法創新的法治環境；進一步打破區域壁壘，以粵港澳、長三角、京津冀為重點打造先進製造業與現代服務業融合發展示範區。



