中俄總理會晤結束 簽署多份合作文件

（來源：新華網） 中評社北京9月18日電／國務院總理李克強當地時間9月17日下午在聖彼得堡同俄羅斯總理梅德韋傑夫共同主持中俄總理第二十四次定期會晤。



李克強表示，中俄互為最大鄰邦，同為聯合國安理會常任理事國。今年是中俄建交70周年。雙方本著相互尊重、平等相待、互利共贏的原則，推動兩國關係穩步前行，健康發展。前不久，習近平主席成功訪俄，兩國關係提升為新時代全面戰略協作夥伴關係。在國際政治經濟形勢不確定不穩定因素增多的背景下，中俄加強戰略協作，增進政治互信，拓展務實合作，密切人文交流，不僅有利於雙方，也對維護地區乃至世界的繁榮穩定釋放出積極信號。



李克強和梅德韋傑夫聽取了國務院副總理、中俄人文合作委員會中方主席孫春蘭，國務院副總理、中俄總理定期會晤委員會、中國東北地區和俄羅斯遠東及貝加爾地區政府間合作委員會中方主席胡春華，中俄投資、能源合作委員會中方代表，以及有關機制俄方負責人、俄第一副總理西盧安諾夫，副總理科扎克、戈利科娃、阿基莫夫等的工作匯報。



兩國總理充分肯定雙方各委員會一年來務實高效的工作。李克強指出，中方願將“一帶一路”倡議同歐亞經濟聯盟更好銜接，保持雙邊貿易穩步增長勢頭，提升貿易投資便利化水平，努力實現雙邊貿易額翻一番的目標。共同執行好能源領域大項目合作，擴大雙向開放，探索煉油一體化的合作模式。深化科技創新合作，發揮互補優勢，充分挖掘兩國在基礎研究、應用研究、科技成果產業化等方面的合作潛力，辦好中俄科技創新年。進一步拓展雙方在金融、農業、地方、人文交流領域的合作，推動中俄關係不斷邁上新水平。



梅德韋傑夫表示，今年對俄中關係而言是一個重要年份，中國即將慶祝新中國成立70周年，俄中也將迎來建交70周年。俄中是重要友好鄰國，當前兩國關係處於最好水平並進入新時代。發展對華關係是俄方外交優先方向，也符合俄自身發展的需要。雙方在國際舞台密切合作，主張多邊領域的國際規則應得到遵守，反對單邊制裁。在世界形勢不穩定性上升、保護主義持續抬頭的背景下，俄方願同中方深化戰略溝通與務實合作，在開展好能源等傳統領域合作的同時，擴大在人工智能、機器人等高科技領域合作，進一步擴大雙方貿易規模，推動能源、農業、工業、航空航天、核能等領域合作取得更多豐碩成果，努力實現兩國貿易額翻番的目標。俄方重視地方合作和人文交流，願進一步推動兩國地方、高等院校、青年之間的交流，夯實兩國關係民意基礎。



兩國總理還就共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。



會晤後，李克強與梅德韋傑夫簽署了《中俄總理第二十四次定期會晤聯合公報》，並共同見證投資、經貿、農業、核能、航天、科技、數字經濟等領域十餘項雙邊合作文件的簽署。



國務委員兼外交部長王毅參加上述活動。



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