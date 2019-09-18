大華網路報：蔡政府再不回頭　斷交潮恐難擋

蔡英文 中評社香港9月18日電／與“中華民國”有36年邦誼的索羅門群島，16日傍晚突然宣布中斷與台正式邦交關係，轉向承認中國大陸。大華網路報今天專欄文章說，雖然斷交傳聞已久，不過該國“內閣”會議的決定，仍帶給台灣民眾人不小震撼。才就任“總統”短短3年多光景，蔡英文就丟掉6個邦交國，導致“中華民國”目前的邦交國數量僅存16個，創歷史新低。



照例，蔡英文政府還是將矛頭指向中共，絕不檢討自己的問題。“外交部長”吳釗燮先痛批索國總理背信、接受對岸利誘而不顧自己國民，接著批評北京操弄金錢外交，一點一滴消滅台灣“主權”，還說有可靠情資顯示，索國政要私下收受中共資助，才決定轉向。最後，他還故伎重施，表示願意負起所有的政治責任。果不其然，“總統府”發言人隨後表示，“外交部”已經盡了最後努力，責任完全是中共，因此吳釗燮沒有所謂請辭的問題。



蔡英文接著召開記者會，依舊維持文青風格，先呼籲國際社會正視中共的擴張，也說不與對岸競逐金錢外交，更重申不接受一國兩制是台灣最大共識。她還強硬表示，“中國一再透過金錢、政治上的壓力，打壓台灣人的國際空間，我們也要給予最嚴正的譴責，這不僅是對台灣的威脅，更是對國際秩序的公然挑戰和破壞”。



歷經失去6個“邦交國”，但蔡英文依然故我，既不願要求“外交部長”負起政治責任，還幫忙將所有問題推給對岸，卻從不檢討自己的兩岸及外交政策是否有錯，甚至自以為只要美國撐腰，台灣就可在國際社會通行無阻，反正有中共打壓當藉口。



果然，美國國會議員對索羅門出走深表不滿，揚言要重新通過“台北法案”，藉此支持台灣的各項國際活動及邦交維繫等工作。可惜的是，美國參眾兩院去年已通過類似法案，仍無法阻擋某些邦交國遊走兩岸。這次美國還想利用聯合國大會開議的機會，由副總統彭斯親自會晤索國總理，希望他能改變決定。身為南太平洋最大外援國的澳洲，也動用各種資源進行利誘，結果皆告失敗。就算美國親自出面為台灣，也不見得有效果，蔡英文不思修補兩岸互信，卻執意繞道而行，結果可想而知。