密密砸毀港鐵 遲早翻車奪命

（來源：文匯網） 中評社香港9月18日電／香港文匯報道，隨著港鐵配合警方執法，暴徒因而將洩憤目標轉移到每日有數以百萬計乘客量的港鐵身上，過去一段時間多個港鐵站被暴徒大肆破壞，令站內設施遭受嚴重損毀，不但影響市民日常出行，暴徒還草菅人命，將雜物擲進路軌，隨時導致更嚴重的列車事故。香港文匯報記者粗略計算，自8月中起，超過40多個港鐵站曾受到暴徒不同程度的破壞，包括：破壞入閘機、閉路電視，甚至在出入口蓄意縱火，闖入路軌範圍並放置雜物，把單車掛於電纜上。



8月31日可算是港鐵遭受破壞範圍最廣泛的一日，同一天有多達32個港鐵站被暴徒以“無差別”的方式破壞。翌日，暴徒無視法庭禁制令，聲稱要塞爆香港國際機場。暴徒在機場站內大肆破壞，不但破壞站內設施，又擅用滅火筒四處亂噴，暴徒更闖入路軌範圍並放置雜物，並在外圍拋入石頭、鐵支、喉管等雜物，企圖阻塞機鐵路軌，以影響機鐵正常運作。



挑戰禁令 蓄意毀物打職員



其後暴徒更“流竄”至東湧站和青衣站，隨即撬毀入閘機，破壞售票機，到處噴上口號、標語，車站大堂時鐘亦被油漆噴黑或打破。暴徒打碎東湧站控制室的玻璃窗，及後更闖入車站控制室範圍大肆破壞，青衣站的車站控制室大門亦被破壞。暴徒其後遊走多個港鐵站肆意破壞，觀塘站、鑽石山站、樂富站、荃灣站、荔景站、沙田站、沙田圍站、兆康站及天水圍車站等均被暴徒惡意破壞，損毀閉路電視、售票機、增值機，並取走滅火筒、塗污車站等。



隨後幾天暴徒的暴力升級，於9月4日包圍寶琳站，並襲擊車站職員及暴力破壞鐵路設施，包括出入閘機及售票機等。其間，一名男站長準備乘港鐵下班時，被暴徒認出，從而將其包圍，又阻礙列車開出，站長走到月台後，被暴徒一拳打中面部，更被暴徒按在地上拳打腳踢。



而在9月5日清晨五時許，港鐵一輛工程車於東鐵線進行例行維修後回廠期間，工程人員發現大學站與火炭站之間一段架空電纜上掛有一架單車，而附近路軌範圍內亦有不少雜物，包括單車及圍欄等。

