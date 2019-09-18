大華網路報：郭台銘退選後

中評社香港9月18日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，郭台銘宣布不參加“總統”選舉連署，2020“總統”選情趨於明朗，總體而言，成為藍綠對決。



郭台銘不選，等於宣告郭、柯、王聯盟破局，郭是這個聯盟核心，他揮手離去，頓使柯與王形單影隻。柯已公開宣稱選“總統”時不我予，只能在“立委”選舉中著力，以使他任主席的民眾黨成為第三大黨。王金平前些時曾宣稱要組“大聯盟”，即透露出他要離群而去的心意，但他一再表示“不做副手，選舉人名冊上一定有我名字”，依現有實力估量，恐成泡影。



郭不選後的國民黨，韓國瑜成為國民黨唯一參選人的正當性更堅實，但在國民黨大鬆一口氣時，壓力也同時出現，那便是，勝敗的結果一肩擔，不該也不能遷怒郭台銘了。



民進黨方面，再無隔山觀虎鬥的有利情勢，反倒使被隱藏多時的內部矛盾浮上枱面。獨派與陳水扁為首的“一邊一國”聯盟”，因對蔡英文執政不滿，特別是對她“台獨”立場上的軟弱，早有不滿之心，終於推出呂秀蓮參選“總統”。呂秀蓮的實力當然有限，但她瓜分綠營選票仍有一定能力，而她個性孤傲，和蔡英文又長期不和，民進黨受傷難免。



很多人更關心明年大選後的台灣形勢，“中華民國”四個字雖在各陣營口中出現，但面貌各有不同；綠營的“中華民國”是“台獨”的外衣，即“中華民國是台灣”。而國民黨，其黨章明言“九二共識，一中各表”，但因黨內利益錯綜複雜，當若如願贏得“總統”大選後，能否堅守這個信念，或因量變、質變而出現“互變”，更值得觀察。



韓國瑜民意支持度可信會因郭台銘退選而上揚，他的支持者向心力強，不過要贏得選舉，韓粉還需要努力，即自己去投票外，還要共同努力拓展票源，關鍵之一，是使原本支持郭台銘的人轉而支持韓國瑜，所以如韓國瑜所言“團結、團結、再團結”不能只是口號，而是化為心靈契合。韓、郭皆有心願2020年使民進黨下架，達到這個目標，就不枉郭的退選了。