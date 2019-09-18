國民黨青年團總團長甄選　3人進決選

陳柏翰在臉書宣布，退出國民黨青年團總團長選舉。（照片：陳柏翰臉書） 中評社台北9月18日電／中國國民黨青年團16日公布第14屆總團長甄選的決選名單，共有田方倫、楊士豪及鄧凱勛3人入選，台媒報道，原本要參選的政大學生會議長陳柏翰在13日收件截止日，在臉書宣布退選，且暫時離開黨務。由於陳柏翰是加入郭台銘陣營的前總團長林家興直屬學弟，被認為參選實力堅強，在收件截止前突然退選，引起青年團陣營熱議。



國民黨青年團都以在學青年為目，團員人數約2000多人，第14屆總團長甄選在13日截止收件，共有11人遞件報名，其中包括新黨人士。經青年團辦公室逐一審核，扣除資格不符、送件不齊或逾時者，共有3人進入決選名單。決選將9月27日在國民黨中央黨部三樓會議廳進行。



陳柏翰於13日在臉書宣布決定退出國民黨青年團總團長的選舉，並暫時離開黨務的參與，並解釋退選的原因，“時勢與自身情況所導致的心累是之一，不過主要還是覺得自身的政治認同與當前的國民黨越來越遠。”



根據《中時電子報》報道，由於林家興與陳柏翰是學長學弟，兩人交情匪淺，加上林家興與另位馬系青年團成員陳佳圻，以及柯文哲戰情室幕僚、國民黨前“立委”李嘉進兒子李縉穎，3位藍營青年新媒體新共和通訊的主要成員，都進駐郭台銘辦公室，陳柏翰退選青年團總團長的聲明，也引起注意。



報道指出，青年團最近甄選第14屆總團長，外界原看好田方倫、陳柏翰兩人曾實際參與選務者，最適合在2020大選年接任總團長，兩人競爭最激烈。其中田方倫是世新新聞研究所學生，也是前北市議會副議長李新的助理，現任國民黨北市議員李柏毅服務處主任。陳柏翰則是政大學生會議長，也是前總團長林家興的直屬學弟，曾協助國民黨新北市議員陳偉杰打選戰。



國民黨青年團總團長是當然中常委，首屆總團長是前“立委”林益世，歷任總團長還有國民黨北市議員徐巧芯、台中市議員黃建豪、國民黨青年部主任蕭敬嚴、前黨主席朱立倫的秘書凌濤，以及加入郭董陣營的林家興。