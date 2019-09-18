大華網路報：兩岸和解與和平才能守護台灣

中評社香港9月18日電／大華網路報今天“點評”專欄說，由於政績貧乏，蔡英文競選連任的主訴求只能是“護主權”，主要是利用習近平年初對台政策講話及香港動盪，在社會上散佈“亡國感”，鼓動“抗中”情緒，亦即蔡所謂的團結“中華民國”派、“中華民國台灣”派、台灣派，冀圖通吃所有選民。然而，兩岸升高對立對抗的結果，只會使台灣受傷更重，使得“護主權”的反效果愈來愈大。這是非常客觀且殘酷的現實。



索羅門群島國於十六日決定和“中華民國”斷交又是一例。該國總理蘇嘉瓦瑞才於六月間來台會晤了蔡英文。本月九日，蔡英文又接見了來訪的索羅門外交部長馬內列，並說，“好朋友就是要常常相聚，台灣和索羅門就是最佳例子”。但在三天之後，澳洲媒體即引述索羅門總理蘇嘉瓦瑞稱，“台灣對索羅門完全沒有用”。把台灣講得如此不堪，顯示該國在邦交上棄台投陸已無可避免。儘管美國力圖制止，但是美國自己在四十年前就和大陸建交了，怎麼能夠要求他國不跟進？除非美國為台灣出資支援索羅門，然而這是沒有可能的。



專欄說，索羅門成為蔡英文上任三年零四個月來丟失的第六個原邦交國，此前先後是聖多美普林西比（2016年12月）、巴拿馬（2017年6月）、多明尼加（2018年5月）、布吉納法索（同前）、薩爾瓦多（2018年8月）。那麼邦交國數量將減少到歷史新低點的只有十六個國家。



也就是說，國際上承認“中華民國”為“主權國家”的僅十六國；至於承認台灣為“主權國家”的，一個國家也沒有。如此竟是號稱“護主權”的蔡英文執政所造成的，實在再諷刺也不過了。蔡英文及民進黨的制式反應是指控大陸收買索羅門、打壓台灣。但是此種論調其實是沒有說服力的。