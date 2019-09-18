趙少康角色　郭辦幕僚爆退選過程秘辛

中廣董事長趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北9月18日電／對於郭台銘於16日晚間聲明表示“不參加2020連署競選”。永齡基金會顧問高虹安17日在網路政論節目透露，中廣董事長趙少康之前已答應出任郭台銘的競選總幹事，這番說法引起不少討論。對此，趙少康還原與郭台銘的討論過程，強調他當時開出兩個條件，柯文哲需擔任郭的副手、有100萬份連署書，他才會擔任郭的競選操盤手。



高虹安17日上《雲端最前線》政論節目時指出，“到了趙先生家裡，郝（郝龍斌）先生也在，會議完，我們本來跟郭先生講，那你是不是…因為趙少康已經答應當總幹事，所以他先通知的人當然第一個是柯，第二個想通知趙，因為本來都已答應要開工當總幹事，第三個是王。但是在趙的會議完，媒體開始打電話來，有在詢問一些內容，是誰走漏就不多做揣測，團隊緊急開會到晚上，與其走漏，只好先做聲明，連王院長都是今早說明。”



根據台媒報道，趙少康昨日接受訪問時表示，郭台銘12日的確有來談擔任他的競選總幹事，但是他開出兩個條件，一是必須“郭柯配”，他認為台北市長柯文哲不能只出張嘴、派出市政顧問蔡壁如就算了，“柯文哲自己要跳下來啊，跳下來才代表你們綁一起啊。”趙少康認為如此一來，柯文哲的20%選票才能轉移給郭台銘，郭才有贏的機會。



第二個條件，必須有100萬份連署。趙少康解釋，雖然“中選會”規定只需要28萬份連署書即可，但是因為會有無效的連署書，通常要5、60萬份才安全，另外為了展現氣勢，他要求要有100萬份連署書。