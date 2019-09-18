前國安顧問博爾頓將出書爆白宮內幕

中評社北京9月18日電／近日，美國“鷹派”代表人物約翰·博爾頓突然離任一事鬧得沸沸揚揚。至於這位總統國家安全事務助理是“被炒”還是主動請辭，他和總統特朗普說法不一。外界有傳言稱，兩人或許會“反目成仇”。現在看來，這個擔心似乎並不多餘。



據美國每日野獸網站9月16日報道，兩名知情人士透露，博爾頓表示有興趣出書講述在特朗普政府任職期間的故事，並且已於近日與書商進行了接觸。



博爾頓曾在離職後表示，他會在適當的時候講講自己的故事。目前看來，他已經在不到一周的時間裡找到了澄清真相的途徑。



其中一名消息人士說：“他有很多可說的。”不過，該消息人士尚不清楚博爾頓是否選定了負責出版發行的書商。



在特朗普的總統任期內，白宮離任官員出書似乎已經不足為奇。去年，白宮公眾聯絡辦公室官員奧馬羅薩·馬尼戈·紐曼離職後在新書裡批評特朗普是一個精神有問題的種族主義者。紐曼與特朗普曾是好友，並且參加過後者主持的真人秀節目《名人學徒》。今年早些時候，特朗普前顧問克里夫·西姆斯也出版新書，講述總統世界裡的生活與混亂。



對於博爾頓而言，出書講述自己在政府的任職經歷，也不是新鮮事了。2007年，他在離開喬治·沃克·布什政府後，曾出書對布什的外交政策大加鞭撻。值得一提的是，布什與特朗普不一樣，並沒有在博爾頓即將離任時羞辱他。



（來源：中國日報網站）