富權：呂秀蓮參選能否牽制蔡英文？

中評社香港9月18日電／前晚十一時許，台北上空接連爆響了兩聲“炸雷”，其一是郭台銘宣佈放棄連署參選“總統”，其二是呂秀蓮宣佈將通過連署參選“總統”。昨日，呂秀蓮與其“副總統”參選人搭檔，前民進黨“立委”及南投縣長彭百顯舉行參選記者會後，提著一百萬元的保證金現金，前往“中選會”登記申請為被連署人。據說，這一百萬元現金，是由也曾以登記申請為被連署人的方式參選“總統”卻因沒有提交連署書而失去參選資格，曾經參與創建民進黨，後來退黨另行成立人民最大黨並自任主席，前些年經常往對岸跑並出席各種兩岸論壇的許榮淑捐贈的。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說，到昨日“中選會”接受被連署人申請登記的截止時間止，共有五十人前往“中選會”領表，但真正申請登記為被連署人的只有八組。除了由“喜樂島聯盟”推薦的呂秀蓮和彭百顯這一組之外，還有法號為“釋悟善禪師”的黃多玉及張幼薇，黃多玉自稱是史上第一個出家人登記參與大選；前十大槍擊要犯，因犯下“虎山雙屍命案”遭判刑十九年，並曾在二零一二年、二零一六年以“世界台灣皇帝”身分兩度宣布參選藍信祺及其副手胡宗偉；民進黨前議員，並擔任民進黨台中市黨部主委的曾坤炳及其副手黃源誠；中國紅色統一黨主席黃榮章及其副手柯振榮；由新黨推薦的新黨青年團團長楊世光和律師陳麗玲；王堯立和江丁威；梅峯和張建富。



在上述八組參選人中，只有呂秀蓮和楊世光兩組稍有看頭，亦即只有這兩組有機會達標，因為都有政黨作支撐。至於沒有政黨組織作背景的，即使是有親戚朋友幫忙，也很難徵集到二十八萬多份連署書。實際上，過去歷次“總統”大選中，雖然共有二十五組人馬尋求連署參選，但僅林洋港、陳履安、宋楚瑜（二零零零年和二零一二年先後兩次）、許信良順利跨越連署“門檻”，獲得大選“門票”，但卻至今沒有任何人以連署參選的候選人勝選。其餘者不是湊不足法定的連署書也勉強提交，就是因為只得幾百張“羞以見人”而沒有提交，甚至是連署書“零紀錄”。而且，雖然法定“門檻”是二十八萬多份連署書，還必須是合格的，包括必須具有選舉人（即選民）的資格，也包括不得重覆連署等。此前在“中選會”核查連署書時，還曾發現有已經死亡者也“參與”了連署。因此，為了增強保險系數，一般上需要徵集到四十萬份或以上的連署書。否則，屆時辛苦一場，在經核查後湊不足二十八萬多份連署書，那才是欲哭無淚。而要在四十五天內徵集到四十萬張連署書，工程量極大，沒有綿密組織根本上做不到。實際上，柯文哲在為了自己的政治利益而慫恿郭台銘以連署方式參選“總統”時，就曾誇下海口，宣稱要在全台灣地區設立二千多個站點，徵集連署書。而二千多個站點需要多少人力物力，可想而知，根本就不是“政治素人”可以玩得起的。這也是過去只有幾個“有噸位”的“政治熟人”可以透過連署參選的主要原因。