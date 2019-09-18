斯諾登：願有條件返回美國

中評社北京9月18日電／為推銷新書《永久記錄》（Permanent Record），美國前情報官員、“棱鏡門”事件的披露者愛德華·斯諾登16日首次直接接受美國媒體採訪。他先後參加兩場美國新聞節目：哥倫比亞廣播公司（CBS）的《今晨》和微軟全國廣播公司（MSNBC）的《與威廉姆斯共度的第11小時》。



斯諾登在接受《今晨》採訪時稱，若有公平審訊，願意返回美國，但美國政府拒絕保證，讓他以維護公眾利益作為辯護理由。



斯諾登說：“回國是最終的目標，我不尋求赦免，只希望有公平審訊。但是我知道如果回國，將接受一次特別程序的審訊，審訊過程不會公開，政府不讓陪審團考慮我為什麼做了這些事情。這對美國更加有利嗎？它對我們有益嗎？還是會造成傷害？他們根本不希望陪審團能夠考慮到這一點。他們只希望陪審團只會判斷我的這些行為是否犯法。但這違背了陪審團審判的目的。”



另外，他在接受《與威廉姆斯共度的第11小時》採訪時提及了美國總統特朗普。斯諾登稱：“在我看來，特朗普從未體會過無私的愛，所以他所做的一切都是以一種交易主義為基礎的。”



斯諾登還表示，特朗普的目標是“人們喜歡他”。“我認為，他這麼做實際上僅僅想讓人們喜歡他。遺憾的是，這產生了很多負面影響。”他說。



（來源：中國日報網站）