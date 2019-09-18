郭動向仍有變化？柯：台灣是充滿驚奇島嶼

柯文哲。(中評社 資料照) 中評社台北9月18日電／台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲17日晚間到桃園參加粉絲見面會並與美麗島電子報董事長吳子嘉對談，對於鴻海集團創辦人郭台銘臨陣宣布不登記連署參選2020，柯語帶玄機地表示，台灣就是充滿驚奇的島嶼，什麼事情都有可能。暗示郭台銘及他自己未來動向仍有變化。



根據中時電子報報道，柯文哲在粉絲會上似乎未受郭不選的影響，還是談笑風聲。一開場就笑稱面對眾多人勸進，原來最鼓勵他參選“總統”的是柯媽，引起台下一片笑聲。但他強調，自己對台北市政有責任感，會把台北市政做好，再次澄清自己從頭到尾都沒有說要選“總統”。



吳子嘉詢問，是否有機會以某政黨跟台灣民眾黨共同推薦柯文哲選“總統”？柯文哲表示，台灣就是一個充滿驚奇的島嶼，所以請大家繼續看下去。但對他自己來講，就是每天做該做的事繼續做，明天的事明天再煩惱。



柯文哲整個下午被民間友人勸進參選，有人質疑是否團隊搞分裂？他笑稱這就是民主政治，因為跟太太陳佩琪也常常意見不一樣，團隊本來就會有衝突，但要彼此互信互諒、解決衝突。為何昨天下午急奔“中選會”，他說“去看媽媽、跟媽媽說說話”



面對2020大選目前只有民進黨蔡英文與中國國民黨的韓國瑜，呈現藍綠對決，柯文哲再批藍綠只會丟泥巴而不提政見願景，去宮廟上香獻花獻果沒有意義，面對明年大選，他希望台灣政治版圖有機會重組。



