第74屆聯合國大會開幕

第74届联合国大会17日在纽约联合国总部开幕。（来源：新华网） 中評社北京9月18日電／第74屆聯合國大會17日在紐約聯合國總部開幕。聯合國秘書長古特雷斯和第74屆聯大主席提賈尼·穆罕默德－班迪強調，國際社會應積極捍衛多邊主義，共同應對人類面臨的困難與挑戰。



古特雷斯在開幕式上說，當今世界瞬息萬變，人類面臨的挑戰具有全球性並且日益相互關聯。實現可持續發展目標、應對氣候變化需要行動，2020年是關鍵的一年，必須讓人們相信聯合國與所有人息息相關，多邊主義能為全球性挑戰提供真正的解決方案。



他表示，世界需要強有力和有效的多邊機構，國際關係也必須以國際法為基礎。聯大是一個獨特和不可缺少的論壇。增加透明度、加強對話和增進理解對於消除“國家間的信任赤字”非常重要。



古特雷斯說，聯合國是一個政府間國際組織，同時要與其他國際和地區性組織加強合作，還要與企業、公民社會和其他利益攸關方建立更緊密的聯繫。



提賈尼·穆罕默德－班迪在致辭中說，本屆聯大的關注重點是實現可持續發展目標，包括消除貧困、零饑餓、優質教育、氣候行動以及包容性等方面。聯大將促進和平與安全，將與安理會和聯合國秘書處加強協調與合作以加大力度預防衝突。



本屆聯大的主題為“激勵多邊努力消除貧困，促進優質教育、氣候行動和包容性”。聯大一般性辯論將於24日開始舉行，紐約聯合國總部還將舉行氣候行動峰會、可持續發展目標峰會等多場高級別會議。



聯合國大會是聯合國主要的審議、監督和審查機構，由聯合國全體會員國共同組成。大會於每年9月至12月舉行常會。常會通常分兩個階段，前段為一般性辯論階段，後段為大會審議列入議程的各項議題階段。



（來源：新華網）

