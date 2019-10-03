社評：美國在波斯灣地區騎虎難下

中評社北京10月3日電（評論員 喬新生）沙特阿拉伯最大石油公司的石油設施被無人機炸毀。這是波斯灣戰爭的轉折點。人們不禁要問，也門反政府武裝為何公開承認實施襲擊事件？其中的道理非常簡單，那就是為了減輕伊朗在這個問題上的壓力，從而使美國無計可施。



此前伊朗已經在波斯灣的霍爾木茲海峽擊落美國最先進的無人偵察機，美國白宮強硬派已經要求美國總統發動戰爭。美國總統考慮到自己的政治前途，決定打碎牙齒咽到肚子裡。可是如今，美國在中東地區的戰略盟友沙特阿拉伯的油田遭受襲擊，美國該如何處置呢？



俄羅斯的表現耐人尋味。俄羅斯總統在土耳其向沙特阿拉伯發出呼籲，俄羅斯防空系統能夠保護沙特阿拉伯，就像保護伊朗和土耳其一樣。這種說法毫無疑問是在沙特阿拉伯的傷口上撒鹽。



上個世紀70年代初期美國宣布不再按照布雷頓森林體系兌換黃金，美元貶值。美國為了維護美國貨幣國際儲備貨幣和支付貨幣的地位，要求沙特阿拉伯等石油輸出國組織成員都必須使用美元結算，從而維持了美元的國際儲備貨幣和結算貨幣的地位。沙特阿拉伯雖然是一個君主制國家，但是，在倡導民主自由人權的美國看來，沙特阿拉伯是一個可以信賴的堅強夥伴，因此，美國在中東地區的戰略存在，以沙特阿拉伯為支點，要求沙特阿拉伯控制海灣阿拉伯國家，確保美國在中東地區的戰略利益不會受到損害。



可是如今，美國在中東地區發動的代理人戰爭已經產生嚴重後果。美國支持沙特阿拉伯發動對也門反政府武裝的戰爭，也門反政府武裝把矛頭直接指向沙特阿拉伯，並且多次襲擊沙特阿拉伯的戰略目標和政府設施，沙特阿拉伯首都利雅得多次遭到也門反政府武裝的導彈襲擊。此次也門反政府武裝宣稱對沙特阿拉伯的重要油田發動攻擊，導致沙特阿拉伯的石油產量幾乎失去一半，在這種情況下，如果美國仍然袖手旁觀，那麼，沙特阿拉伯的處境將會更加艱難。



沙特阿拉伯已經意識到，也門反政府武裝不具有使用無人飛機襲擊沙特阿拉伯油田的能力，也門反政府武裝的支持者是伊朗。美國政府官員明確表示，目標已經鎖定伊朗，關鍵就在於如何對伊朗實施制裁措施。伊朗總統即將訪問紐約，參加聯合國大會，美國總統此前曾經通過間接渠道向伊朗總統發出邀請，願意進行雙邊會談。當伊朗總統明確表示，不願意在美國對伊朗施加壓力的情況下與美國總統舉行會談的時候，美國總統認為此前新聞媒體的報道是虛假消息。這說明美國希望和伊朗緩和關係，但是，伊朗態度強硬。



人們不禁要問，與美國這個世界上獨一無二的軍事強國對壘，伊朗沒有任何勝算的可能，伊朗為何表現得如此強硬呢？



首先，伊朗國內問題嚴重，伊朗政府和伊朗最高領袖迫切希望借助於外部的壓力，團結伊朗各派力量，增加國家的凝聚力和政府的號召力。美國陳兵波斯灣地區，決定對伊朗發動戰爭，反而使伊朗國內團結一致，同仇敵愾，共同抵禦外辱。美國在伊朗問題上犯下了戰略性的錯誤。如果美國不主動退卻，而伊朗政府表現強硬，那麼，伊朗國內的矛盾將會迅速釋放，這對於鞏固伊朗的政權極為有利。正因為如此，伊朗政府借助於美國的軍事壓力，不斷地強化國內的凝聚力。伊朗政府特別是伊朗總統不可能主動伸出橄欖枝與美國總統舉行會談。如果美國不採取切實有效的行動，緩和波斯灣地區的局勢，雙方沒有會談的可能。



其次，伊朗國內通貨膨脹嚴重，如果美國封鎖波斯灣或者要求其他國家不再購買伊朗的石油，伊朗經濟有可能會崩潰。雖然伊朗政府對外宣稱，不懼怕美國的壓力和制裁措施，但是，其他國家不願意和美國正面相撞，不願意冒著極大的風險購買伊朗石油。雖然伊朗採取切實有效的措施，控制波斯灣地區特別是霍爾木茲海峽，禁止其他國家出口石油，但是，波斯灣畢竟屬於國際海域，霍爾木茲海峽是一個開放的海峽，伊朗不可能禁止任何國家的油輪進出波斯灣地區。如果伊朗宣布封鎖波斯灣地區，那麼，就意味著伊朗向整個中東地區阿拉伯國家發動戰爭。伊朗政府不會愚蠢到四面樹敵。由於國內經濟形勢嚴峻，如果美國繼續封鎖波斯灣地區，伊朗政府有可能會面臨危機，在這種情況下，伊朗一方面向歐洲國家施加壓力，希望法國、德國、英國等歐洲國家採取措施，迫使美國改變立場，另一方面主動進攻，希望美國作出反應。如果美國發動大規模的戰爭，那麼，波斯灣地區的局勢將會發生徹底改變。如果美國強化對伊朗的封鎖，伊朗可以借此機會團結國內民眾共赴時艱。



伊朗之所以支持也門反政府武裝或者幫助也門反政府武裝襲擊沙特阿拉伯的重要油田，目的就是要讓美國作出反應。事實上，美國總統特朗普雖然咋咋呼呼，可是，面對伊朗代理人戰爭，美國總統無計可施。說到底，美國總統是一個商人，從來沒有經歷過戰爭的場面，他不願意通過戰爭解決問題，一旦戰爭爆發，美國總統有可能會被美國國防部牽著鼻子走，這是美國總統所不願意看到的。



更重要的是，美國總統可以宣布發動戰爭，但是，美國總統不能宣布結束戰爭。美國軍隊可以撤出波斯灣戰場，但是，伊朗絕對不會善罷甘休，一定會窮追不舍，在世界各地對美國發動襲擊。如果美國打開潘多拉的盒子，因為發動波斯灣戰爭而導致美國的國家安全受到嚴重損害，那麼，美國總統特朗普競選連任的美夢將會徹底破產。



第三，伊朗在處理地區和國際事務方面歷來採取先發制人的策略。伊朗作為波斯高原的重要國家，在中東地區具有舉足輕重的地位。美國試圖在中東地區建立所謂的“中東北大西洋公約組織”，共同對付伊朗，伊朗軍隊不會坐以待斃，一定會主動出擊。



現在美國決定對伊朗實施制裁，伊朗可以借此機會展示自己的強硬立場。雖然俄羅斯總統奉勸沙特阿拉伯停止對也門的戰爭，可是從目前的情況來看，沙特阿拉伯要想結束對也門反政府武裝的戰爭將會非常困難。這是因為沙特阿拉伯是美國的代理人，美國之所以支持沙特阿拉伯發動也門戰爭，是因為美國希望向沙特阿拉伯出售更多先進武器。可以這樣說，沙特阿拉伯是美國的代理人，而也門政府軍則是沙特阿拉伯的代理人。在這場代理人戰爭中，沙特阿拉伯扮演關鍵的角色。也門反政府武裝之所以在伊朗的支持下對沙特阿拉伯發起攻擊，就是希望消滅代理人或者給代理人以沉重的打擊，從而使美國在中東發動的代理人戰爭徹底失敗。



以色列總理為了在選舉中贏得勝利，不斷地侵蝕巴勒斯坦的土地，已經在阿拉伯國家引起眾怒。如果伊朗對沙特阿拉伯發動戰爭，那麼，其他阿拉伯國家未必會支持沙特阿拉伯，因為沙特阿拉伯已經與以色列走得太近，部分阿拉伯國家認為沙特阿拉伯出賣了巴勒斯坦的利益。



近些年來，伊朗在中東地區苦心經營，不僅贏得了伊拉克、敘利亞、也門反政府武裝和黎巴嫩真主黨的擁護，而且改善了與卡塔爾等海灣阿拉伯國家的關係，伊朗在中東地區的影響力越來越大。如果伊朗把矛頭針對沙特阿拉伯，那麼，不會遭到所有阿拉伯國家反對，伊朗不會陷入阿拉伯國家戰爭的汪洋大海之中不能自拔。



伊朗決定採取挑戰的姿態，迫使美國作出決定。如果美國決定對伊朗發動全面戰爭，那麼，伊朗可以利用自己的地理優勢，對美國在中東地區的所有軍事設施實施毀滅性打擊。伊斯蘭革命衛隊的高級將領已經明確表示，伊朗的導彈可以摧毀美國在中東地區的所有戰略基地，如果美國敢於對伊朗發動戰爭，那麼，伊朗將會對美國在中東地區的戰略設施發動毀滅性的打擊。如果美國做縮頭烏龜，不願意對也門反政府武裝轟炸沙特阿拉伯油田作出反應，那麼，沙特阿拉伯孤掌難鳴。如果沙特阿拉伯軍隊不再對也門反政府武裝發動空襲，那麼，伊朗在中東地區的地位將會得到鞏固，伊朗在波斯灣地區將會擁有絕對的控制權。



從阿曼灣阿聯酋的油輪遭到襲擊，到沙特阿拉伯的油田遭到大規模空襲；從美國的先進偵察機被擊落，到伊朗總統拒絕與美國總統會面，所有這些都充分說明，伊朗正在爭取主動，希望通過戰爭升級，迫使美國作出讓步，如果美國不收回成命，繼續在波斯灣地區耀武揚威，並且鼓勵中東阿拉伯國家對伊朗以及伊朗的代理人實施軍事打擊，那麼，伊朗將會採取更加激進的舉動，到那個時候，美國將不得不作出反應。



可以肯定的是，沙特阿拉伯一定會要求美國採取報復措施，至於美國總統是否有決心對伊朗發動空襲，關鍵就在於美國總統特朗普如何對待自己的政治前途和命運。如果為了競選連任，那麼，一定會忍氣吞聲。如果發動戰爭，那麼，最終鹿死誰手還未可知。