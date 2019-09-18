雄安大學將由北京大學牽頭籌建

中評社北京9月18日電／據教育部網站消息，9月12日上午，雄安大學相關學院籌建工作推進會在北京大學舉行。教育部教師工作司司長任友群、發展規劃司副司長王雲霏、河北省教育廳黨組副書記韓俊蘭、雄安新區管理委員會副主任傅首清、北京大學校長助理張平文以及北京大學教育學院及相關部門、北京市教委人事處、北京四中、史家胡同小學、北海幼兒園3所在雄安新區援建分校的中小學幼兒園的負責人等出席推進會。會議由教育部教師工作司副司長黃偉主持。



張平文簡要介紹了北京大學牽頭籌建雄安大學相關情況。傅首清、王雲霏、韓俊蘭等分別介紹了雄安新區、雄安大學的建設發展整體規劃。北京大學社會科學學部副主任文東茅詳細介紹了相關學院籌建的有關設想，教育學院院長閻鳳橋表示全力支持雄安大學建設。與會的專家、領導對學院的建設進行了熱烈的討論，提出了有益的建議。



任友群在總結講話中指出，以新機制、新模式建設世界一流的雄安大學，是黨中央明確的重大政治任務和歷史使命，是高等教育改革創新的歷史性機遇，是雄安新區建設的標誌性工程。相關學院的籌建工作時間緊、任務重、責任大、要求高。我們要用時不我待、只爭朝夕的精神投入建設。要有“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的歷史擔當。要強化與共建高校的協作，強化與中小學協同培養培訓，把學院建設成為雄安新區乃至京津冀地區中小學教師隊伍建設發展的培育基地、我國教師教育改革的實驗區、智慧教育教學研究中心和教師教育國際交流平台。教育部相關司局、河北省教育廳、雄安新區管委會及北京大學將聯合成立籌建工作領導小組，同時成立雄安大學相關學院籌建工作組和籌建工作專家指導委員會，加強協同，倒排工期，不斷修改完善建設方案，力爭按期啟動雄安大學相關學院的施工和建設工作。



（來源：中國日報網站）