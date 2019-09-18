約瑟夫·奈：中美不會陷入“修昔底德陷阱”

中評社北京9月18日電／有些人認為中美將陷入伴隨著毀滅性戰爭的“修昔底德陷阱”，但我並不這麼想。



修昔底德曾經將伯羅奔尼撒戰爭歸咎於兩個原因：一是新勢力的崛起，二是這種崛起給已有強國帶來的恐懼。大多數人都關注他的陳述的前半部分，但第二部分同樣重要。雙方實際上都該避免恐懼的過分誇大，因為這可能會引發新的冷戰或熱戰。



1914年，一個崛起的德國在英國製造了恐懼，但實際上德國在1900年已經超過了英國。即使有一天中國在經濟規模上超過美國，但這只是一方面。中國在軍事和軟實力指數方面遠遠落後於美國。



隨著中國的實力增長，許多人擔心我們注定要開戰，但很少有人認識到另一種危險。像20世紀30年代美國一樣，中國很可能決定成為“搭便車者”，而不是成為國際秩序中的革命性力量。中國可能不會有過分激烈的動作，並拒絕為一套其沒有參與創造的國際秩序做貢獻。



中國一直在受益於1945年後的國際秩序。在聯合國安理會中，中國是擁有否決權的五個國家之一。而今，中國是聯合國維和部隊的第二大創始人，並參與了與埃博拉和氣候變化有關的聯合國計劃。同時，中國也從世界貿易組織和國際貨幣基金組織等經濟機構中受益匪淺。



中國已經啟動了自己的亞洲基礎設施投資銀行和一帶一路倡議，有些人認為這是世界銀行的替代方案，但亞投行一直堅持國際規則，並與世界銀行合作。2015年，中國還幫助制定了應對氣候變化的新規範。

