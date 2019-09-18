泛綠五小黨來勢洶洶　蔡賴配呼聲恐再起

蔡英文與賴清德（右）。（中評社 資料照） 中評社台北9月18日電／呂秀蓮昨日在喜樂島聯盟的支持下，申請連署2020大位。有台媒分析，雖然與民進黨蔡英文的實力懸殊，勝選機會不大，但仍可吸收一些不滿蔡及民進黨的綠營選票，若民進黨在“立委”及政黨票的警報遲遲無法解除，沈寂一陣子的“蔡賴配”的聲浪，可能會再起。



2020大選，泛綠陣營出現“一邊一國行動黨”、時代力量、喜樂島、台灣維新黨及台灣民眾黨與民進黨競爭，其中呂秀蓮接受喜樂島推薦參選2020，陳水扁表態擔任“一邊一國行動黨”的“澆水園丁”，形成綠營的戰國時代。



根據《中時電子報》分析，由於政黨必須提名10席區域“立委”才能依政黨票爭取不分區“立委”，若5個政黨在各地區共提名50席，尤其在南部，民進黨的大票倉，對民進黨仍有莫大壓力。呂秀蓮搭檔前南投縣長彭百顯競選，雖與民進黨蔡英文的實力懸殊，勝選機會不大，但大家都心知肚明，呂彭配根本是項莊舞劍，志在政黨票。



在鴻海創辦人郭台銘宣布不連署競選2020之後，民進黨對此役有如吃了定心丸。蔡英文與前“行政院長”賴清德搭檔的聲音越來越小，但是“立委”及政黨票的危險訊號不但沒有解除，更是越發緊急。民進黨面對泛綠5小黨來勢洶洶的夾擊，“立委”及政黨票勢必造成衝擊，這時候更具號召力的蔡賴配呼聲將會再起。



