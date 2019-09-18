英首相自比“綠巨人”：“越瘋狂越強大”

中評社北京9月18日電／英國首相鮑里斯·約翰遜定於16日會晤歐洲聯盟委員會主席讓—克洛德·容克，磋商英國脫離歐洲聯盟等事宜。約翰遜在會晤前接受英國媒體採訪說，他對“脫歐”前景“有信心”，同時自比漫威漫畫超級英雄“綠巨人”，無懼束縛，只會“越瘋狂越強大”。



16日盧森堡會晤將是約翰遜7月入主唐寧街10號首相府以來首次與容克面對面會談。英國《星期日郵報》15日援引約翰遜的話報道，他將在歐盟10月峰會前著力與歐盟方面磋商。



“會達成協議，我很有信心，”他說，“如果無法達成協議，那我們10月31日也會脫離（歐盟）。”



他說，雙方就英國北愛爾蘭地區與歐盟成員國愛爾蘭之間的邊界問題正作“非常良好對話”並“取得進展”。不過，他沒有具體說明。



約翰遜就任以來，要求與歐盟重新談判“脫歐”協議，取消上屆政府與歐盟達成協議中有關英國與愛爾蘭間邊界問題的“備份安排”。然而，歐盟堅持“備份安排”寫入“脫歐”協議，雙方至今沒有就這一核心分歧找到替代方案。



約翰遜把現有“脫歐”困局類比美國漫威漫畫科幻人物、科學家布魯斯·班納所處境遇。班納體質特異，會在重壓之下“變身”為“綠巨人”浩克。



他說：“浩克變得越瘋狂，就越強大。他總會逃脫，無論看上去受到多緊的束縛……我們10月31日一定會脫離（歐盟），我們會完成這件事，相信我。”



約翰遜的“脫歐”計劃在英國議會下院接連遇挫，議會通過阻止“無協議脫歐”的法案並由女王伊麗莎白二世簽署後生效。法案要求約翰遜致信歐盟，申請把“脫歐”期限推遲3個月至明年1月31日，除非議會在10月19日以前批准政府與歐盟達成的“脫歐”協議或同意“無協議脫歐”。

