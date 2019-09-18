對暴力寬容養虎為患　浸大有辦睇

中評社香港9月18日電／香港文匯網18日發表文章說，暴力惡行蔓延校園。一名浸會大學傳理系學生在北角被警察截查並搜出一把餐刀，因藏有攻擊性武器被拘捕。逾百浸大學生前日就在校內發起遊行，其後有部分學生到校長錢大康的辦公室，要求校方譴責警方“濫捕”。當時校長辦公室門已關閉，學生就用磚頭撞門，打爛門的玻璃窗，亦有學生噴黑辦公室附近的閉路電視。錢大康不在，學生就圍堵副校長周偉立。一位教育界的老友表示：“浸大激進學生的所作所為和黑衣暴徒有何區別？激進學生的極端要求根本不可能滿足。這件事再次說明，對暴力寬容，絕對換不來尊重，換來的只有更嚴重的暴力。對暴力寬容完全是養虎為患。”



文章說，在過去數月的暴力衝突中，被拘捕者有相當部分是大中學生，老友直言：“有學生被人洗腦，走火入魔，崇尚用暴力解決問題，令人惋惜痛心，值得本港教育界反思。但更值得注意的是，過去數月，教育界發出的反暴力呼聲極其微弱，雖然多位大學校長都有反對暴力的‘循例表態’，但對於自己學校學生參與暴力活動，學校從未嚴格按校規處罰搞事學生，相反學生被捕，校方第一時間提供法律支援，又好肉緊‘提醒’警方要‘人道對待學生’。好似浸大學生會會長方仲賢，受到校方庇護，警方也奈他不何。”



老友繼續話：“此次浸大傳理系學生被捕案件，警方仍在調查當中，浸大校方已與警方溝通，要求警方公平處理。但是浸大學生不‘收貨’，還要求校方‘譴責警方濫捕’，這算什麼訴求？完全是未審先判，甚至惡人先告狀。更可怕的是，因為校方不答應學生的訴求，學生就砸爛校長辦公室，禁錮辱罵副校長。真替浸大校長、副校長乃至浸大感到悲哀。”



其實過去幾年，本港大學亂象叢生，學生包圍校長老師的事件屢見不鮮，但校方對此一直寬鬆甚至隱忍，種下今日的惡果。老友分析：“這幾年，大學生搗亂開學典禮、畢業典禮司空見慣，他們完全不講文明禮儀，而是聲大夾惡。就算校長願意同他們對話，他們都蒙面戴頭盔，十足的暴徒裝扮，哪裡是知書識禮的大學生呢？校方不斷包容，換來的是學生得寸進尺。”



文章說，社會上有人認為，應該對年輕人“寬容”些，老友認為：“寬容的前提，是訴求合理，是當事人已經知錯，那麼在追究責任時，可有輕重之分。但現在激進學生的訴求是極端不合理，根本是強詞奪理，而爭取的手段極之暴力，還以為自己掌握民主自由的真理，可以橫行無忌。對這樣的人寬容，等同姑息縱容暴力，受害的是縱容者，例如浸大校長、副校長就自吃苦果。希望香港教育界痛定思痛，嚴肅校紀，整頓校風，不要再培育目無法紀、不識尊師重道的學生。”