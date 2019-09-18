台媒：郭台銘是否退出2020大選仍有變數

郭台銘。（中評社 資料照） 中評社台北9月18日電／鴻海創辦人郭台銘16日宣布不參與連署競選“總統”，跌破外界眼鏡，就連“盟友”台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲當面勸進，都難力挽狂瀾。不過，熟悉郭的政壇人士透露，郭的聲明仍有預留伏筆，國民黨看似解除分裂危機，回歸藍綠對決，韓國瑜支持度狂輸蔡英文是既定事實，接下來2個月綠營專注打韓，藍營選情恐更險峻，加上11月22日前還有政黨推薦可能，郭營也未放棄“立委”布局，郭是否就此從2020大選退場，仍存在變數。



根據《上報》報道，郭營內部事前就作好各種沙盤推演，擬定參選、不參選等多套劇本，待郭作最後定奪。中秋連假期間，郭在家中與不少友人會面，參考各方意見，主戰和勸退聲浪都有，讓郭台銘天人交戰，一直到15日晚間，郭才真正拍板不連署參選2020。



知情人士表示，柯文哲約莫中秋連假時，就掌握郭營考慮不連署，直到16日上午郭辦召開例行幕僚會議，柯文哲心腹蔡壁如也列席，會中才真正確定郭已拍板。由於事發突然，蔡沁瑜在會中明確傳達，郭不連署，柯文哲也來不及準備，不可能一天內找到副手，若過了連署期郭柯還想參選，只能靠政黨推薦，主動權不在自己手中，還是盼郭先登記參選。



值得關注的是，郭台銘在16日深夜發布的聲明及17日上午釋出的影片，均是強調“不參與2020‘連署’競選“總統”，儘管聲明後段提到“不參與“總統”選舉”，但也強調不會放棄參與政治事務，並在結語拋出“當“中華民國”需要我，郭台銘永遠都在”，被外界認為沒把話說死，11月22日前仍有獲政黨推薦的可能，郭粉也未放棄最後一絲希望。



知情人士透露，前“立法院長”王金平大約在兩三天前，就已掌握郭台銘可能不參與連署，他曾私下跟友人說，郭不一定會選，卻也強調最後參選與否，“要等到11月登記才算”，引人揣想。