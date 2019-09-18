駿隆：MPF首8月人均賺10344元

中評社香港9月18日電／受中美貿易戰等環球政治風險和經濟周期影響，市場氣氛於下半年急轉直下，強積金（MPF）回報近期表現未能承接年初的升勢，8月單月的強積金平均回報下降2.63%，惟首8月保持上升 5.48%，人均約賺10，344元。



環球風險增 料股票波動大



香港文匯報報道，駿隆集團執行董事王玉麟於記者會指出，環球市場風險增加，下半年環球股票波動大，中美貿易戰和本地社會運動對香港市場衝擊不容忽視，投資者需謹慎分佈資產，不可過急入市。



根據駿隆強積金綜合表現指數，截至8月底，年初至今的強積金平均回報上升 5.48%，在三大主要指數中，股票基金指數累升 5.59%，混合資產基金指數升幅最高，累升7.28%，而固定收益基金指數則微升1.89%，強積金人均約賺 10，344 港元。



常務董事陳銳隆認為，下半年環球股市表現持續波動，歐美成熟市場較亞洲新興市場看高一線。美聯儲及各國央行開始減息，債券資產將持續受惠。他建議投資者需謹慎分佈資產，並且可考慮平均分佈於環球市場，不需過急入市。



強積金收費下調趨勢持續



王玉麟預期，2019年末基金開支比率將跌至1.5%，因來自預設投資策略（DIS）的低收費及服務供應商減費，部分減費會在2020年首季反映，料屆時再有0.02個百分點的降幅。隨強積金規模越來越大，減價空間亦會越來越大。收費下調趨勢也會持續，惟其下降速度可能會減弱。而同類型基金收費幅度依然參差，僱員須注意選擇。