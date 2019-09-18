周傑倫網發新歌一夜吸金　逾千萬

周傑倫新歌前天深夜在QQ音樂上正式發售，一首售價3元（人民幣，下同），隔夜即銷量破千萬元，刷新QQ音樂單曲紀錄。資料圖片 中評社香港9月18日電／用戶越來越多，內地在線音樂有“錢”途。



香港文匯報報道，在線音樂平台正成為明星及唱片公司的“新金礦”。周傑倫新歌前天深夜在QQ音樂上正式發售，一首售價3元（人民幣，下同），隔夜即銷量破千萬元，刷新QQ音樂單曲紀錄。業內人士接受香港文匯報記者採訪時表示，收聽方式的改變、線上音樂的平價化，正催生在線音樂市場持續向好，越來越多人習慣在網絡上進行音樂消費，可有效推動內地音樂產業進入一個快速增長的時代。



9月16日晚23點，周傑倫2019新歌《說好不哭》在QQ音樂開售，據QQ音樂官方數據，周傑倫新歌上線7分鐘銷售額逾500萬元，至昨日早上9點，銷售額破1，000萬元大關。



較傳統方式靈活及親民



上海著名獨立音樂推手、開殼廠牌主理人Roxy向香港文匯報記者表示，唱片公司選擇在線音樂平台發歌發專輯已經成為當下主流方式，原因便是售賣更具靈活性。通常，在線音樂平台上可以歌單的形式一隻一隻買入喜歡的單曲，不似傳統實體唱片需打包10多首歌曲一起購買。另外，網上一首新歌定價多在3至5元人民幣，相當親民，亦較動則數十元乃至上百元的實體唱片便宜不少，顯然能吸引到更多的購買者數量。



從周傑倫新歌破千萬元銷量後的情況來看，銷售勁頭一直十足，截至昨日傍晚5時30分左右記者發稿前，已經出售600多萬張，累計收入達1，800萬元。對比傳統唱片時代，周傑倫銷量較高的專輯在整個亞洲的年度銷量是在200萬張至360萬張，明顯在線銷量更勝一籌。



網上買音樂成日常開銷



此外隨網絡改變生活習慣，消費者視網購音樂為日常生活一部分。喜歡聽歌的宙小姐告訴記者，她已經將在線消費音樂視作和每天坐公交、買奶茶一樣稀鬆平常的開銷。宙小姐強調，“一首新歌也就3元錢，哪怕天天購買也完全消費得起，我周圍的朋友都會隨時買喜歡的在線歌曲，都已經成習慣了。”



據艾媒諮詢《2019年中國在線音樂市場監測報告》顯示，在線音樂平台通過提供以音樂內容為核心的服務，提升用戶音樂版權意識和音樂付費意識，並通過衍生用戶付費模塊，增加用戶持續消費意願和消費習慣。宙小姐表示，除了在線消費新歌、新專輯，她有時還直接購買在線音樂平台上的各類周邊產品，比如演唱會門票、在線直播等。



在線音樂用戶逾5億人



上述報告指出，數據顯示內地2018年第四季度在線音樂用戶規模達到5.42億人。與此同時，音樂付費成為各大平台及用戶的關注重點，以音樂為核心的音樂付費生態正在形成，中國在線音樂付費市場具有較好的發展前景。數據顯示，中國在線音樂付費用戶的主要付費內容為付費會員（33.3%）、付費音樂包（29.4%）、單曲購買（26.4%）、數字專輯（21.9%）。



對於在線音樂市場前景，前瞻產業研究院調研數據顯示，中國在線音樂行業市場規模在2015年時僅為75億元，但到了2017年就快速增長到292.3億元，三年間增速達290%，按此趨勢，並隨網絡版權環境的不斷優化和內容資源的持續整合，預測到2020年可以達到847.6億元規模。