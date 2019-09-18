大公報：列車出軌非偶然　反恐制亂救香港

中評社香港9月18日電／大公報18日發表社評說，香港黑色暴亂已逾百日，港鐵一直置身於風口浪尖。港鐵東鐵列車昨晨發生本港鐵路史上最嚴重的出軌事故，恐怕不是意外那麼簡單。事件真相有待進一步調查，但殘酷的現實帶來的警示是，法治崩潰，社會失序，已為本土恐怖主義提供了滋生蔓延的土壤，進而成為風土病，針對大型交通工具發動嚴重死傷的襲擊絕非杞人憂天。



社評說，肇事列車是在進入紅磡總站時出軌，撞向另一條軌道上的列車，兩架列車都被撞到攔腰折斷，現場令人觸目驚心。事後路軌被發現三處裂痕，最闊處達三十毫米，暫時不知是事故的因或者果。港鐵決定成立獨立調查組，循路軌故障、車內問題及外部因素等三個方向調查，強調一定要找出真相。不幸中之大幸是，列車進站時車速已大大減低，部分車廂已進入月台，但仍然造成八人受傷，若列車是以正常速度行駛期間出事，後果不堪設想。



今次事故可以說既在意料之外，又在意料之中，也難怪全城議論紛紛，陰謀論四起。正如大家都看到的那樣，血腥暴力四面開花，基本上都發生在港鐵列車可以駛達的範圍內，暴徒次次都可以全身而退，憑藉的就是港鐵的快速便捷，即使暴徒為隱藏行蹤而跳閘逃票，港鐵也是視若無睹。更有甚者，港鐵還多次安排“暴徒專列”，公然接載搞事者安然撤退。港鐵以為討好了暴徒就可以避過災禍，殊不知事與願違，暴亂分子非但不領情，反而以警方進入港鐵範圍執法為藉口展開瘋狂報復，令港鐵淪為重災區。



社評說，破壞閘機、打爛玻璃、烈火焚燒、封堵乘客出入口、砸毀攝像鏡頭、水浸港鐵大堂、撞擊列車車廂、封鎖港鐵出口以及在太子站設置靈堂等等，種種劣行令人瞠目，但在破壞分子眼中還算是“小兒科”。最可怕的是，暴徒還惡意扭鬆港鐵機件上的螺絲，破壞電路，向鐵軌拋磚頭及鐵通，甚至將單車懸掛在電纜上。港鐵早前警告，這些破壞活動有可能導致列車出軌，不幸一語成讖。人們不能不質疑，針對港鐵的破壞活動及今次列車出軌事件，存在著某種關聯。



值得一提的是，警方昨日再起訴三名暴徒，其中包括一名港鐵技術員，涉嫌參與8？31機場暴亂及圍毆警察，迫使警察舉槍警告，裁判官指案情嚴重不予保釋。日防夜防，家賊難防，誰都知道港鐵內部不乏暴亂分子，被捕的僅是少數。內鬼搞起破壞來，根本是防不勝防。



社評說，所謂恐怖主義，就是為了一個自認的“崇高”目標，不惜濫殺無辜，以製造震嚇效應。綜觀古今中外的恐怖活動，大型公共交通工具一直是被針對的目標。就香港現實而言，黑色暴亂已由初期“帶恐怖主義特征”，一路滑向赤裸裸的恐怖主義活動。蒙面暴徒喪心病狂，窮凶極惡，什麼傷天害理的壞事都幹得出來。



說到底，反中亂港勢力處心積慮發動顔色革命，以奪取香港管治權為目標，唯至今仍然一無所獲。惱羞成怒之下，勢必要製造更大更驚人的事端，向特區政府及中央施壓。港鐵作為香港大型交通工具，東鐵線則連接香港與內地，具政治敏感性，成為“港獨”分子的眼中釘不足為奇。



退一步說，就算今次東鐵線出軌純屬意外，這筆帳也要記在反中亂港勢力身上。道理很簡單，針對港鐵的破壞活動無休無止，維修工作量“爆燈”，維修人員夜以繼日，疲於奔命，忙中出錯的概率勢必上升，埋下重大安全隱患。



國泰航空的情況與港鐵相似，都是由最初的縱容包庇，演化到淪為被洩憤報復的對象。早前國泰一再發生應急氧氣樽遭惡意放氣的情況，相當於恐襲，連累赤鱲角國際機場也一再被堵塞及破壞，更發生禁錮及毆打記者與遊客事件。機場、港鐵都是交通命脈，亦都是高風險之地，而根據墨菲定律：凡事如果有變壞的可能，不管這種可能性有多小，最終都會發生。



香港正在進行一場戰爭，正義與邪惡，穩定與暴亂，繁榮與衰敗，涇渭分明，沒有任何模糊地帶。港鐵與國泰的遭遇告訴我們，綏靖主義沒有出路，而主張對暴徒“網開一面”只會助紂為虐，進一步助長他們的氣焰。目前這場暴亂將持續多久，還會發生什麼亂事，無人可以預料。但有一點可以肯定，經歷這場黑色暴亂，香港已五癆七傷，不可能回到從前。“違法達義”的魔鬼放出來就很難收回去，本土恐怖活動時不時發作，將是新常態。



社評說，東鐵出軌事件還有其象徵意義。列車安全行駛需要軌道，一旦脫軌，結果就是車毀人亡；一個正常的社會需要法治約束，遵紀守法就相當於車有路軌，“香港號”列車正行駛在螺絲鬆脫且有暴力橫亘的軌道上，危機四伏，前景堪憂。七百萬香港人命運與共，只有同車共濟，才能力挽狂瀾於既倒。止暴制亂是壓倒一切的當務之急，也是香港人唯一自救之道！