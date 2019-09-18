專家：4000香港警員及家屬心理受創

监警会昨与投诉警察课举行例会，听取警方报告（图片来源：大公报） 中評社香港9月18日電／記者方學明報道：連續三個月的暴力事件，令全港警察壓力“爆燈”，長時間工作外，更面對暴徒武力升級、“黃媒”負面報道、網上虛假新聞，以至家人被起底等的遭遇，警務處臨床心理學家昨在監警會例會上透露，受影響警員及家屬大約4000人，求助個案中，有居住在黃大仙紀律部隊宿舍的四歲女童，經歷暴徒衝擊家園、磚頭在頭頂上飛過後，受驚並出現急性壓力征狀，包括發噩夢、尿床等倒退行為；有初中學生因家人是警察而被同窗排斥，被叫“狗仔”，脾氣變得暴躁。



警務處高級臨床心理學家麥咏芬昨向監警會透露其中接受輔導的個案，有警員夫婦育有一對分別四歲及一歲幼童，一家人連同嫲嫲及外傭住在黃大仙紀律部隊宿舍低層單位。

示威者衝擊宿舍時，恰巧父母需要上班，由於父親不能離開工作崗位，只能依靠閉路電視觀看家中動靜。



然而，驚心動魄一幕發生，父親從視像見到一塊磚頭穿過家中窗戶，直飛向客廳電視前，當時四歲大女兒正坐在梳化前看電視，磚頭在女兒頭頂上飛過，十分驚險。其後嫲嫲帶同兩名孫兒躲到沒有窗的走廊逃避，即使其後鄰居拍門，他們也不敢開門，擔心是示威者闖進屋苑。女兒事後出現急性壓力征狀，包括失眠及發噩夢，亦有尿床等倒退行為。至於嫲嫲則不敢一個人外出，獨個兒留在單位時會哭泣等。



另一接受輔導個案是一名初中學生，由於他的家人是警察，九月開學後，他在學校受到嚴重欺凌，包括在進行集體報告時，被同學排斥，拒絕與他同組。他又被喚作“狗仔！狗仔！”而最“離譜”，是被人咒罵“叫警察，吞槍吧！”該學生精神上承受沉重壓力，導致負面情緒高漲，脾氣變得暴躁，由學校老師及社工及時介入處理。



而在與警員家屬進行的工作坊上，有家屬兒童畫作反映他們內心世界，例如有一幅場景在機場，畫作中示威者占據大部分面積，寓意他們行為“大曬”，相反執行職務的警員很細小，反映示威者的蠻橫不講道理。



麥咏芬指出，至今警察心理服務課一共出動100次去宿舍及前線提供輔導，六月至八月期間，收到66個新輔導個案，包括警員及家屬。她指，警員每日面對壓力“爆燈”，有警員沒時間見家人，即使兒女的畢業禮也不能出席，生病沒時間看醫生，家屬面對多年的朋友變成陌路人，亦有警員不明白為何示威者視他們如“殺父仇人”。科技罪案調查科警司莫俊傑指，有超過2200名警員及家屬遭起底，情況非常嚴重，包括6.12有負責開槍的警員被起底後，收到超過2000個滋擾電話，包括叫外賣、借貸等。



（來源：大公報）

