今天，韓國正式將日本移出貿易“白名單”

韓聯社報道截圖 中評社北京9月18日電／韓聯社9月18日消息稱，韓國產業通商資源部當天正式公布實施《戰略貨品進出口告示修訂案》，將日本移出出口“白名單”。這是繼韓國就日本限貿問題向世界貿易組織（WTO）提起申訴後採取的又一項應對措施。



報道稱，該修訂案將韓國的貿易夥伴分類從現行的甲、乙兩類改為甲1、甲2、乙三類，享受出口手續簡化待遇的甲類國家被分為待遇不變的甲1類和待遇下降的甲2類。日本被列入新增的甲2類，是原先29個甲類國家中唯一被降等的國家。



報道還稱，對甲2類國家的出口管制力度與乙類國家大致相當，不同之處是豁免個別申報所需部分材料和戰略物資的中介貿易審查。由此，韓國企業向日本出口戰略貨品時，申報和審批流程大約需要15天，遠超過現行的5天。同時，企業還必須單項逐一申請審批，每項需向政府遞交的證明材料也由原先的3份增至5份。



韓國產業通商資源部表示，此次修訂旨在加強出口管理並改善制度，針對運行有悖於國際和平和地區安全的國際出口管控體系基本原則的出口管控制度、難以進行國際合作的國家，加以另行分類。



該部還表示，將為民間對日貿易及時提供出口許可，還將面向中小企業分配專職審查人員，最大限度地縮短審批時間，降低修訂案對韓國企業的影響。產業部還將密切關注出口企業可能遇到的問題，全力落實透明的出口管制制度，為相關企業提供咨詢服務。



根據此前媒體報道，此前因為韓國大法院判處二戰時期勞工對日索賠勝訴，日韓關係惡化，東京8月7日宣布對出口韓國的三種半導體原材料加強審查並把韓國移出可享受貿易便利的“白名單”。新法令於8月28日正式實施，有效期為3年。8月12日，韓國政府決定把日本移出貿易“白名單”。



（來源：環球網）