技工涉襲警禁保釋　百人圍囚車

大批黑衣人聚集東區裁判法院外，高舉雙手盲撐涉暴動罪的被告。（圖片来源：文匯報） 中評社香港9月18日電／大批黑衣人於8月13日至14日凌晨期間，在香港國際機場非法集結及虐打內地旅客，警方到場營救時反被暴徒襲擊，有警員要拔搶保命。其中一名任職港鐵技工的疑兇，本月15日在東涌被捕，被控一項暴動罪及一項“對他人身體加以嚴重傷害罪”，昨日在東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至10月28日再訊。主任裁判官錢禮拒絕其保釋申請，被告須還押監房看管。聆訊後，上百名黑衣人一度在庭外包圍囚車，直至巡邏警車途經才四散。



23歲被告葉文亮，報稱任港鐵技工，是繼沙田社區主任邱文勁後，第二名因機場事件被控“暴動”罪名的疑犯。控罪指，被告於今年8月13日在香港國際機場一號客運大樓第八層（非禁區）二號區內，連同其他身份不詳者參與暴動。



“對他人身體加以嚴重傷害罪”則指被告於同時同地連同其他身份不詳者，非法及惡意對黃耀華的身體加以嚴重傷害。據悉，黃是當日一度拔槍的警員。



控方認為案情嚴重，指被告與其他在場者一同襲警，最終警員要拔槍制止，有閉路電視片段拍攝到事發時被告用電筒打警員黃耀華的背部。黃事後陰囊紅腫，手腳擦傷。



事後，警方在被告住所搜到一批常見的示威工具，包括防毒面罩及鋼珠、彈叉、眼罩、4支雷射電筒等。



控方指被告有可能重犯，遂反對被告保釋申請，並申請將案件押後至10月28日，屆時將與其他機場示威案件合併處理，同時呈上閉路電視片段截圖，指相中襲警男子為被告。



辯方則稱被告無案底，在港土生土長，質疑閉路電視影像及一張相片的相中人是否同一人，又稱被告家中搜出的物件“有可能是玩具”，亦可以是和平示威所用，希望以1萬港元保釋外出，及願意遵守一系列保釋條件等。



惟主任裁判官錢禮最終不批准其保釋，被告須還押監房看管。



（来源：文匯報）