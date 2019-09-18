穆迪下調港鐵滙豐恆生展望至負面

中評社香港9月18日電／繼惠譽上周先後下調香港與港鐵信貸評級，由AA＋下調至AA，展望為負面後，穆迪昨亦以對港府依賴程度極高為由，下調港鐵（00066）與九廣鐵路的“Aa2”信貸評級展望至“負面”，與香港信貸評級展望睇齊。受列車出軌與展望下調雙重打擊，港鐵昨日股價跌逾1%，收市報46.2元。



受政府評展下調拖累



大公報報道，穆迪解釋，港鐵及九廣鐵路的評級展望下調，主要由於周一將香港Aa2信貸評級展望由穩定下調至負面，對兩間政府相關發行人（GRIs）帶來負面影響。該行解釋，GRIs評級與信貸質素，與政府有非常直接的關係，也非常依賴政府的支持，因此對香港的評級及展望變動非常敏感，而展望列為負面，亦顯示兩公司未來評級難以上升。



港府在港鐵的持股高達75.48%，而九廣鐵路則由政府全資擁有。因此，穆迪稱，假若香港評級展望轉為穩定，會考慮將港鐵及九廣鐵路評級展望恢復為穩定，但若香港評級被下調，兩間公司亦會跟隨。



經營環境轉差增銀行風險



穆迪同時公布，確認香港上海滙豐銀行和恒生銀行（00011）的長期本幣和外幣存款評級於“Aa2”，長期本幣存款評級的前景展望維持為“穩定”，但將其長期外幣存款評級的前景展望下調至“負面”。



穆迪解釋，對兩家銀行評級展望的改變，是因應該行近日將香港政府的評級展望由“穩定”調低至“負面”，而滙豐和恒生銀行的“Aa2”長期存款評級，是與香港政府的評級相同。



此外，穆迪指滙豐銀行的資產增長迅速，加上其主要市場的經營環境若轉差，可能導致穆迪將滙豐的基礎信用評估（Baseline Credit Assessment，簡稱BCA）調低。恒生方面，穆迪指一旦銀行在香港的經營情況惡化，或者因其內地相關貸款顯著增加而導致BCA被下調，恒生的存款評級亦可能被調低。