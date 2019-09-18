追貼新加坡　港膺全球外匯市場殿軍

香港外匯交易的平均每日成交金額由2016年4月的4366億美元，增長44.8%至今年4月的6321億美元 中評社香港9月18日電／國際清算銀行（BIS）公布的最新調查結果顯示，香港外匯交易的平均每日成交金額較三年前顯著增長近45%，續為全球第四大外匯市場，僅次於英國、美國和新加坡，並且保持全球最大離岸人民幣外匯及場外利率衍生工具市場的地位不變。金管局發言人表示，調查結果確認香港作為全球主要國際金融中心的地位。



大公報報道，國際清算銀行每三年公布一次全球的外匯與衍生工具市場成交額調查結果，對上一次是於2016年。金管局表示，根據最新調查結果，香港繼續是全球第四大的外匯市場。香港外匯交易的平均每日成交金額由2016年4月的4366億美元，增長44.8%至2019年4月的6321億美元。增長主要由外匯掉期交易（上升51.2%至4172億美元）及即期交易（上升22.0%至1117億美元）的增加所帶動。期內交投最活躍的貨幣組合為港元兌美元的交易（上升164.6%至1423億美元）。



排名第四僅次新加坡



場外利率衍生工具方面，香港平均每日成交金額由2016年4月的1098億美元，增長接近3倍至2019年4月的4359億美元；超過九成的增幅由利率掉期交易增加所帶動。以場外利率衍生工具成交金額計，香港的排名上升一位至全球第三位。



另方面，香港仍然是全球最大的離岸人民幣外匯市場及場外利率衍生工具市場。香港的人民幣外匯交易平均每日成交金額由2016年4月的771億美元，增長39.6%至2019年4月的1076億美元。人民幣場外利率衍生工具的平均每日成交金額亦倍增，由2016年4月的62億美元，增加至2019年4月的127億美元。



翻查BIS資料，以外匯交易的平均每日交易金額計，香港與新加坡的差距幾乎消失。2016年的調查結果，新加坡的平均每日交易金額約為5170億美元，較香港的4370億美元高出800億美元。



最新公布的調查結果顯示，新加坡為6333億美元，香港則為6321億美元，相差只為12億美元。