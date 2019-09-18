北京2022年冬奧會和冬殘奧會吉祥物發布

冬奧會吉祥物“冰墩墩” 中評社北京9月18日電／北京2022年冬奧會和冬殘奧會吉祥物發布儀式17日晚在北京首鋼園區國家冬季運動訓練中心冰球館隆重舉行。中共中央政治局常委、國務院副總理、第二十四屆冬奧會工作領導小組組長韓正出席，並發布了北京冬奧會吉祥物“冰墩墩”。



17日晚，國家冬季運動訓練中心冰球館內，洋溢著一派歡樂喜慶氣氛。19時25分許，韓正和國際奧委會主席托馬斯·巴赫，國家體育總局局長、北京冬奧組委執行主席苟仲文以及運動員和冰雪少年代表，一同開啟裝置，北京冬奧會吉祥物“冰墩墩”精彩亮相。



北京冬奧會吉祥物“冰墩墩”，以熊貓為原型進行設計創作。冰象徵純潔、堅強，是冬奧會的特點，墩墩意喻敦厚、健康、活潑、可愛，契合熊貓的整體形象，象徵著冬奧會運動員強壯的身體、堅韌的意志和鼓舞人心的奧林匹克精神。



隨後，中共中央政治局委員、北京市委書記、北京冬奧組委主席蔡奇和河北省省長、北京冬奧組委執行主席許勤，中國殘聯主席、北京冬奧組委執行主席張海迪以及殘疾人運動員和冰雪少年代表，一起揭開了北京冬殘奧會吉祥物“雪容融”的面紗。



北京冬殘奧會吉祥物“雪容融”，以燈籠為原型進行設計創作。雪象徵潔白、美麗，是冰雪運動的特點，容融表達了世界文明交流互鑒、和諧發展的理念，燈籠代表著收獲、喜慶、溫暖和光明，體現了冬殘奧運動員的拼搏精神和激勵世界的冬殘奧會理念。



發布儀式上，北京市市長、北京冬奧組委執行主席陳吉寧和巴赫分別致辭，並播放了國際殘奧委會主席安德魯·帕森斯的致辭視頻。



（來源：人民網－人民日報）