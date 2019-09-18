各界青年揮國旗、歌唱祖國迎國慶

百名香港各界青年在金紫荊廣場參加“我與國旗.金紫荊同框”活動，呼籲以愛止亂，希望香港盡快恢復秩序 中評社香港9月18日電／近百名香港各界青年昨日清晨七時聚集在香港金紫荊廣場，與國旗、金紫荊雕像“同框”，共迎國慶70周年。



希望共同“以愛止亂”



大公報報道，70面國旗，賀祖國70華誕，參與活動的香港青年手舉一面專門訂製的巨幅國旗和69面小幅國旗，與金紫荊雕像合影，合唱國歌及歌曲《歌唱祖國》，並高喊“祝福祖國、祝福香港”。



活動發起人、中華全國青年聯合會委員趙佳音介紹說，各界青年朋友利用工作、學習外的時間，自發前來，手持國旗一同為祖國慶生，十分有意義。在慶祝祖國70歲生日的同時，各界青年也呼籲香港社會同舟共濟，盡快恢復秩序。



多位參與活動的江小姐表示，今年是新中國成立70周年，祝福祖國生日快樂；最近香港發生了很多事情，她希望藉參加活動感染大家，共同“以愛止亂”。



秦先生表示，香港社會不應該只有“破壞”的聲音，還應該有建設祖國、熱愛祖國的積極聲音。他祝福祖國愈來愈繁榮強盛，也希望香港各界不要被當前的情況所影響。他還結合自身工作談到，期待香港可以在“一帶一路”等方面扮演更重要的角色、發揮更重要的作用。



孫小姐說，很多香港青年都是主動來參加這次活動，希望用一種有創意的方式，祝福祖國生日快樂。她並表示，面對香港目前的情況，希望大家能用更加包容的心態去相互理解，耐心地對待不同的聲音、不同的意見。