酒店從業員哀今年“四大皆空”

暴徒持續搞亂香港，酒店及其他服務性行業受嚴重打擊 中評社香港9月18日電／持續不斷的暴亂令零售、住宿及膳食服務行業陷入災難，政府統計處公布六至八月份最新失業數據，整體失業率維持2.9%；其中零售、住宿及膳食服務業的失業率升至4.6%，創下兩年新高。酒店從業者哀嘆今年將“四大皆空”，即假期、升職、加薪及花紅全部無望，有四成三受訪從業員擔心會裁員。“十一國慶黃金周”將至，旅遊業界稱酒店國慶假期訂房率目前僅三成，預測國慶期間的訪港內地團將少於每日14團。



大公報報道，政府統計處昨日發表最新失業率，今年六月至八月經季節性調整的失業率為2.9%，與五月至七月的數字相同。當中零售、住宿及膳食服務的失業率為4.6%，高過製造、建造、進出口貿易及批發等其他七個行業，位列主要行業失業率榜首，是2017年六至八月以來的高點，其次為建造業的4.5%。自去年12月至今年二月，零售、住宿及膳食服務的失業率平穩上升，足足上升1.2個百分點。



勞工及福利局局長羅致光表示，按主要行業分析，在本地消費疲弱及近期社會事件導致訪港旅客人次急跌的情況下，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率進一步上升。



假期升職加薪花紅無望



此外，酒店及餐飲從業員協會調查八月酒店入住率發現，有八成四的酒店從業員受訪者稱受示威衝突影響，酒店的入住率由恆常的九成，暴跌至不足三成，更有五星級酒店單日的入住率僅逾一成。



酒店生意差，直接影響員工收入，協會秘書長葉柳青稱，九成受訪者需清大假，七成七受訪者稱需放一至三日無薪假，四成六受訪者表示收入已受影響，其中83%人稱收入被減少1000至3000元。除了無薪假，從業員擔心會直接影響明年的升職、加薪和花紅等，“無budget，仲加咩吖！”除了“四大皆空”外，有四成三受訪者擔心公司會裁員。



國慶假期訂房率僅三成



展望“十一國慶黃金周”，葉柳青表示，國慶假期的訂房率目前僅三成，有四星酒店房價跌至600至800元，五星酒店房價更跌至800至1000元。



記者翻查資料發現，去年國慶期間，酒店房價按年升5%至8%，七成酒店在國慶前半個月已被預訂。位於大角咀的三星級房價高逾千元，臨近高鐵西九龍站的三四星酒店房價也逾2500元。而今年，油尖旺區四星珀薈酒店國慶期間房價已低至465元，五星香格里拉大酒店房價則為1440元。



旅遊業議會總幹事陳張樂怡稱，去年國慶期間每日有110個內地團訪港，預測今年同期的訪港內地團會較去年減少87%，將少於現時的每日14團。



旅遊界立法會議員姚思榮則指出，國慶假期的訂房率目前僅約一至兩成，較去年同期下跌逾五成。