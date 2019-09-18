【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
零售餐飲業就業壓力上升
http://www.CRNTT.com
2019-09-18 14:25:36
中評社香港9月18日電／本港反修例示威持續至今已超過3個月，社會各界憂慮本港經濟將受嚴重打擊，包括可能出現商戶倒閉潮令失業率上升。政府統計處昨日公布最新失業率數字，今年6月至8月經季節性調整的失業率為2.9%，與5月至7月的數字相同，符合市場預期，但按行業細分，餐飲服務業等失業率有所上升。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
酒店從業員哀今年“四大皆空”
(2019-09-18 14:25:03)
如果房價大跌，會造成大量失業嗎？
(2019-09-12 08:56:19)
韓國5月失業人口創19年新高
(2019-06-12 14:32:42)
2018全國城鎮調查失業率為4.9%
(2019-06-11 14:49:10)
就業開門紅是怎樣實現的
(2019-04-30 08:32:52)
美國2月新增2萬個就業崗位 失業率降至3.8%
(2019-03-09 10:47:41)
“穩就業”的發力點在哪裡？
(2019-03-01 08:59:32)
太陽能大廠茂迪 桃園廠588人全裁
(2018-11-29 18:42:29)
市府踢館“工人市長”朱梅雪挑戰鄭文燦
(2018-09-12 15:00:04)
調查失業率“破5”不改就業穩定大勢
(2018-08-26 07:11:56)