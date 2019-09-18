零售餐飲業就業壓力上升

中評社香港9月18日電／本港反修例示威持續至今已超過3個月，社會各界憂慮本港經濟將受嚴重打擊，包括可能出現商戶倒閉潮令失業率上升。政府統計處昨日公布最新失業率數字，今年6月至8月經季節性調整的失業率為2.9%，與5月至7月的數字相同，符合市場預期，但按行業細分，餐飲服務業等失業率有所上升。

