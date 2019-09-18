闖“中選會”驚呆眾人　柯笑說：柯媽很鼓勵選

台北市長柯文接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月18日電（記者 鄭羿菲）針對台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲17日下午現身“中選會”，柯18日受訪時解釋，總是旁邊會有很多熱情的支持者鼓勵參選，柯媽昨天早上就打電話來，問鴻海創辦人郭台銘不選這怎麼辦？很鼓勵他參選的是柯媽。而妻子陳佩琪在臉書上PO文稱昨天早上出門前詢問新台幣1500萬元之事，柯則哈哈大笑說，那是夫妻之間在聊天啦。



柯文哲昨晚在“中選會”登記連署競選2020大選時間截止後現身“中選會”一樓，引起各界“震驚”，但事後柯幕僚解釋，是因前台聯不分區“立委”、柯媽媽何瑞英乾女兒黃文玲帶著柯爸柯媽到“中選會”要幫柯文哲領表，柯則是去接爸媽回家，證實是鬧劇一場。曾參選台南市長的建築商人林義豐也向媒體爆料，下午4時多開始他都和柯文哲在一起討論誰要選，最後兩人決定要登記，且他還指柯文哲其實已有副手名單。



柯文哲18日上午在台北市政府接受媒體訪問時再度解釋，總是旁邊還是有很多熱情的支持者一直鼓勵他去參選，甚至還找到柯媽，他是去“中選會”把爸媽帶走，而也有人跟他說副手要找誰，其實林義豐準備新台幣100萬元是林自己去登記選，當然林也說如果他要選林也可以當副手，總是旁邊有很多熱心人士。



媒體追問，柯幕僚說你一下午都沒定見，是否一度動搖？柯文哲顧左右而言他說，哎唷，他覺得很煩，因為他昨天下午還要幫天母商圈拍萬聖節活動的影片，還有跟幼稚園園長開座談會，他根本就是在開會、拍片，他們要吵還好有個機會可以讓他們要吵的人去旁邊吵。



被問到昨天是不是柯媽媽何瑞英要求黃文玲帶他們去“中選會”，最後領表失敗是有人在干擾嗎？柯媽好像不諒解郭董臨時退出？柯文哲指出，昨天早上柯媽就打電話來，他發現柯媽大概代表台灣知識份子的焦慮，問郭台銘不選這怎麼辦？柯文哲講到一半突然切換閩南語說，他說“台灣沒那麼危險，美國揹著免緊張啦！”他發現很鼓勵參選的是柯媽。



柯文哲也說，當然鴻海創辦人郭台銘要選就支持郭，其實他本來選的意願就不高，只是說突然不選要怎麼處理？不是說柯媽媽對此生氣啦，他就叫柯媽晚上少看政論節目，每天看政論節目就打電話來說誰又在罵你、現在台灣局勢怎麼樣。拜託，不要看就好了。



媒體追問昨天有沒有把身份證交給黃文玲？過程中與幕僚們一度僵持？柯文哲作勢把皮包從口袋掏出來，笑著說，哎呀，他的身分證都帶在身上，還好是這樣，不然就“被登記”了，哈哈哈。其實只有在朝鮮才有長官講什麼就百分之百支持，在民主國家，幕僚也有一半贊成、一半反對，很有趣的是，以50歲當分界線，50歲以下的都反對選、50歲以上的都支持選。



至於柯文哲妻子陳佩琪在臉書上爆料，昨天上午柯出門前還問有沒有新台幣1500萬元，感覺你很想選？柯文哲哈哈大笑說，哈哈哈，他是跟陳講說要選要準備新台幣1500萬元，這次不能再拿房子去抵押了，太可怕了！這是跟陳佩琪在聊天啦，夫妻之間聊天話多的是。