中評社北京9月18日電／關於日本福島核電站的污水到底該怎麼處理，日本國內近日有種說法是：“除了排入大海之外似乎別無選擇”。



當地時間16號，韓國官員在奧地利維也納出席國際原子能機構大會時警告稱，一旦污水排入大海，全球海洋環境都將受到影響。



韓國科技部第一次官文美玉指出，福島核電站發生事故以來，核污水處理問題一直無解，一旦日方決定將核污水大規模排入大海，將成為影響全球海洋環境的重大國際熱點，她呼籲國際原子能機構能夠在福島核電站污水處理問題上發揮作用。她強調，最重要的是日方要採取透明的、實質性的措施和行動，以保護健康和環境。



當天，日本駐國際原子能機構大使則表示，時任環境大臣原田義昭的言論只是“個人觀點”，負責污水處理的日本相關機構並沒有作出任何決定。



本月10號，原田義昭表示，他認為只能將核電站的污水排入海洋。



然而第二天，也就是9月11號，日本新內閣成員亮相，原田義昭環境大臣的位置被人取代。



原田義昭的言論招致日本漁民強烈抗議。



福島核電站2011年受地震影響發生洩漏事故，為控制反應堆溫度，大量冷卻水不斷注入其中，產生了含有放射性物質的污水。截至今年7月，污水儲量已超過115萬噸。東京電力公司近日表示，用於儲存這些污水的儲水罐最快將在2022年夏季達到存儲極限。



如果真的將污水排入海中，污水中殘留的放射性物質——“氚”將會污染海洋生物，人類食用受污染的海鮮生物後將從中得到高濃度的輻射劑量，危害極大。



（來源：央視網）



（原標題：韓方警告日本勿將福島輻射污水排入大海 日方稱未決定）