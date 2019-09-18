郭辦：郭台銘未來做3件事　不會選2020

郭台銘發言人蔡沁瑜。(中評社 資料照) 中評社台北9月18日電／鴻海創辦人郭台銘16日晚上發表聲明宣布，不參加2020“總統”大選連署後動向引發關注。郭辦發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天上午接受聯訪表示，郭台銘未來要做3件事：下周進行全台感恩之旅、成立智庫、創立學校。對於外界揣測郭到11月，還有可能以政黨推薦方式參選，蔡沁瑜強調，郭親自表示不會接受親民黨推薦，“他也要我轉達他的想法，既然已退出競選，很多事情到此為止，就讓這些事過去。”



至於是否會與中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜見面？蔡沁瑜強調，“目前排不出時間。”



蔡沁瑜說，郭台銘未來要做3件事：第一、是下周進行全台感恩之旅，北中南各區域共舉辦六至八場，預計將先從台北開始，全台繞一圈。第二、成立智庫，提供政策研究，尤其是0至6歲國家養、百億身障基金等策略都持續推動。第三、創立學校，類似日本松下政經塾，培育人才，為國家社會服務。



對於郭台銘是否還有參選2020的可能?蔡沁瑜強調，以郭台銘的人格特質，既然已下決定不會參選，不參與“總統”大選連署登記，郭親自表示不會接受親民黨推薦，“他也要我轉達他的想法，既然已退出競選，很多事情到此為止，就讓這些事過去。”



對於媒體提問郭台銘是否會與高雄市長韓國瑜見面？蔡沁瑜說，郭台銘不選後，有很多政治界、商界、財經界好朋友陸續上門與他交流意見及未來方向，像是媒體報道說要去美國，但目前排不出時間。她說：加上韓市長選舉、市政兩頭燒，可能也沒時間，也不想耽誤他的行程。



至於郭是否會支持韓國瑜？她說，“沒有所謂的支持不支持，目前為止，郭董都是秉持理念一致的人可合作。



郭陣營是否在布局“立委”選戰？蔡沁瑜說，我們不排除任何可能性。因為郭台銘有很多初選提出政策，要往體制內推動，因此需要政策推動者。她還妙喻，選“立委”就像是吃中藥會有藥引，提出的政策讓政府看到，形成一股社會力量，政策推動需要“國會”支持。



對於國民黨大老呼籲郭台銘重回國民黨？蔡沁瑜說，國民黨在郭台銘宣布參選與否前後態度“如人飲水，冷暖自知”，她認為，郭已經不選了，目前不太想做太多政治新聞回應。像是郭台銘為何不選外界也有很多劇本，其中很多與事實不符，不過，隨著郭台銘已退出競選，這些事讓它成過眼雲煙。