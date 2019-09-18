卡梅倫出回憶錄：對現任首相有話說

（圖片來源：中國日報網） 中評社北京9月18日電／英國前首相卡梅倫的回憶錄《記錄在案》（For the Record）將於9月19日出版，《泰晤士報》和《星期日泰晤士報》日前刊登了這本回憶錄的摘要。



對鮑里斯·約翰遜的看法



卡梅倫稱，鮑里斯·約翰遜“不贊同”脫歐，但為了仕途發展選擇了支持脫歐運動。約翰遜想成為“黨內紅人”，“不想冒著讓其他高調的人——尤其是邁克爾·戈夫——得寵的風險”。“我得出的結論是，他冒著產生自己都不信任的結果的風險，就因為這有助於他的政治生涯。”此外，卡梅倫還指出，約翰遜私下認為，應該舉行第二次公投來確認脫歐條款，而一直以來約翰遜都在強烈抵制脫歐條款。卡梅倫透露，為了阻止約翰遜加入脫歐大軍，他曾邀請約翰遜擔任國防大臣一職。他說，約翰遜認為脫歐陣營會失敗，如果脫歐陣營勝出，肯定會開啟新一輪談判，然後再進行第二次公投。

對邁克爾·戈夫的看法



卡梅倫在一次激戰中和昔日的好友邁克爾·戈夫反目，並稱其“不誠實”。卡梅倫透露自己曾給戈夫發短信：“你要麼是一個合作夥伴，要麼是傻瓜。”他還補充說：“他有一個突出的品質：不忠。過去對我不忠，後來對鮑里斯不忠。”儘管卡梅倫稱約翰遜不贊同脫歐，但他卻這樣說戈夫：“邁克爾支持的也許是他相信的東西，但在這一過程中和朋友們決裂了，站在了和自己的政治身份完全相悖的立場上。”



對2016年舉行的脫歐公投感到遺憾



卡梅倫不後悔舉行公投，表示這是“必要的”，也是“不可避免的”。但他說他對公投引發的分裂感到遺憾。他寫道，他每天都會想到公投的後果，“絕望地”擔憂即將發生的事情。他表示，作為留歐派自己處於不利地位。約翰遜和戈夫“行為都很可怕”，攻擊自己的政府，無視己方的不當行為。但是作為首相，卡梅倫覺得自己不能給予同樣有力的反擊，從而造成了“不對稱的戰爭”。卡梅倫寫道，公投變成了保守黨的心理劇，對於離開首相職位他感到“非常沮喪”。“我對結果感到非常遺憾，也接受了我的方法失敗的事實。我做的決定也是導致失敗的因素。我失敗了。”



對家人的感情



卡梅倫描述了自己對長子伊凡之死的絕望，2009年6歲的伊凡離世，他患有大田原綜合征，每天癲癇發作多次。他寫道：“沒有任何東西能幫助你承受以這種方式失去心愛兒子的現實。似乎地球都停止轉動了。”那時作為反對黨的領袖，卡梅倫要在伊凡去世的第二天在下議院出席首相問答。戈登·布朗宣布那天的議會休會，他的女兒珍妮弗·簡在2002年出生後幾天夭折了。卡梅倫寫道，布朗的“溫暖和人性”對他和妻子薩曼莎而言都意義重大。



擔任首相期間最自豪的時刻



卡梅倫說，他擔任首相期間最自豪的時刻，就是讓同性戀婚姻合法化，儘管當時他對同性戀婚姻問題感到憂慮和“搖擺不定”，還面臨保守黨內部的激烈反對：“婚姻平等是我擔任首相期間最有爭議、鬥爭最艱難也是分歧最大的議案之一。”一位黨內人士當著他的面撕毀了選票。不過，卡梅倫承認，他很後悔在給伊恩·鄧肯·史密斯動議投票時棄權了，這一動議阻止同性戀夫婦領養孩子的權利。他寫道：“我當時應該積極支持這一權利。”



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