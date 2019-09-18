暴力衝擊打殘零售　四大核心區481舖丟空

四大核心區空置率為6.5%，較去年增0.9個百分點。圖為銅鑼灣波斯富街吉舖。 中評社香港9月18日電／暴力衝擊打殘零售，吉舖潮銅鑼灣最慘。



香港文匯報報道，暴力示威活動至今已逾百日，市民為免風險減少外出，旅客同樣避開來港，再加上中美貿易戰和環球政經前景等因素，零售當災，執笠商戶越來越多。美聯工商舖昨發表街舖調查顯示，四大核心區（尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環）吉舖數目增至481間，按年增73間；整體街舖空置率為6.5%，按年升0.9個百分點，銅鑼灣空置率9.4%為四區之冠。該行認為，隨零售商擴充審慎，舖位新租務個案大減，預計四區明年吉舖總數或超過600間，甚至挑戰新高紀錄。



美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，該行四年前起，每年都就各大核心區的街舖進行空置率統計，去年更首度加入街舖租戶組合分佈。是次合共統計四大核心區（尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環）156條街道及7，456間街舖。其中，四大核心區共有481間吉舖，比去年增加73間，空置率為6.5%，較去年增0.9個百分點。



美聯：明年吉舖或超600間



他指出，今年空置率上升，反映出零售商普遍對於擴充持審慎態度，主要原因包括：第一，中美貿易戰持續多時，加上股市表現波動，影響市民消費情緒；第二，人民幣貶值，內地旅客來港消費意慾減少；第三，零售商聘請員工困難，加上今年政府上調最低工資，進一步增加零售商成本；第四，近期本地政治事件持續發酵，影響吉舖吸納量，惟這影響尚未完全反映在上述數據之內。



該行預料，隨零售商擴充審慎，舖位新租務個案大減，預計四區現“吉舖潮”，明年吉舖總數或超過600間，甚至挑戰2017年時錄得664間吉舖的紀錄。



最新調查顯示，按區域劃分，四區商舖空置率全線上升，其中，屬傳統旅遊區的銅鑼灣有102間吉舖，空置率9.4%，為四大核心區最高，按年升1.3個百分點。同為旅遊區的尖沙咀吉舖有102間，空置率微升0.4個百分點至6.8%。中環吉舖有131間，空置率上升1.5個百分點至9.1%。旺角錄得146間吉舖，空置率為4.3%，是四區中最低。黃漢成表示，旺角除吸引遊客消費，本地消費也佔一定比重，近期受影響較細，令空置率維持四區之中最低。



告士打道36.7%空置最高



他又指，以主要一、二線街道計算，銅鑼灣告士打道為空置率最高街道，該街道共有11間吉舖，空置率為36.7%。若以數目計算，最多吉舖的主要街道為銅鑼灣謝斐道及尖沙咀加連威老道，同樣錄21間吉舖。



準備開業店舖大減逾六成



美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋表示，與去年情況一樣，核心區商戶佔比最高為飲食業（25.2%），其次為衣服／鞋履／皮具（11.9%）。其中，主要反映新租用舖位的“裝修中”店舖數目，最新只錄66間，較去年的179間大幅減少63.1%，顯示零售市道欠佳下，零售商取態審慎，租賃活動極度疲弱，是舖市轉差的一大警號。



陳浩璋又指，四大核心區之中，以飲食業商舖數目增幅最大，於四區共錄1，880間，佔核心區街舖總數逾四分一，較去年增加134間，主要受到台式飲品店及小食外賣點的數目帶動。至於化妝品／個人護理店近期也快速發展，核心區共錄223間，佔比按年升0.29個百分點。原因是過去一年，內地旅客對於這類產品需求增加，令相關店舖積極擴充。此外，相對於去年未錄得任何夾公仔店，今年該類店舖增至11間，其中8間設於旺角區。