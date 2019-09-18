拒當韓副手？朱立倫：一定幫忙、不要位置　

朱立倫出席“重陽敬老-義剪義燙”活動致詞。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月18日電（記者 洪德諭）針對中國國民黨2020大選參選人韓國瑜的副手人選，外界點名國民黨前主席朱立倫搭檔。對此，朱立倫18日出席一場活動時重申，他的態度韓國瑜非常清楚，我一定幫忙，不要位置。



朱立倫18日出席在新北市永和“國父紀念館”舉行的“重陽敬老－義剪義燙”活動，與國民黨前主席洪秀柱同框，為避免媒體在不合上大做文章，兩人在舞台上合體，洪秀柱充當主持人歡迎朱立倫，朱立倫也替洪秀柱拉票還用手搭著洪的肩膀。另出席者還包括新北市副議長陳鴻源、議員江怡臻與葉元之等人出席。



針對韓國瑜的副手外界高度關注，其中朱立倫被視為可能人選之一，韓國瑜還在上周日出席台商中秋茶會後，低調密會朱立倫一小時。對於是否可能擔任副手，朱立倫受訪時提出上述看法。



朱立倫表示，他跟韓國瑜溝通非常順暢，從7月15日結束後一再呼籲要團結勝利，唯有團結整合各方力量，這是唯一勝選的機會。



朱立倫再說，他的態度韓國瑜非常清楚，他從頭到尾一再強調一定幫忙不要位置，這方面他與韓國瑜有共識，不管是見面、電話聯繫都是希望團結各方力量。



至於與韓都談些什麼？朱則舉例，像是大家比較關心的鴻海創辦人郭台銘退選，怎麼樣團結各方的力量，因為選舉還有4個多月的時間，希望各方團結在一起對外，國民黨內部也能化解爭議凝聚最大共識。



針對郭台銘表態不參與連署選“總統”，朱立倫則說，非常感佩郭台銘的格局做了這樣的決定，我們都愛“中華民國”，我們都是“中華民國”派。



台媒報道，郭台銘將布局“立委”選舉，朱立倫也對此表達看法，各地“立委”選情都不一樣，看我們怎麼樣能夠凝聚各方的力量，不一定說一定是國民黨籍的候選人，像是新北市三重選區我們支持無黨籍李翁月娥，凝聚大家的力量團結就能勝選。