內地放水預期落空　港股失守27000

恒指昨一度瀉430點，成交大減至682億元。 中評社香港9月18日電／沙特最大的煉油廠日前遇襲停工，令全球原油供應出現不明朗因素，加上事件令中東局勢蒙上陰霾，全球股市持續偏軟；加上市場對人行透過MLF變相減息的預期落空，A股昨受影響大跌1.7%。港股的情況也不佳，連日的暴力示威活動，使穆迪調低香港的評級展望，恒指曾跌430點，收市仍跌334點報26，790點，失守27，000點大關及50天線，成交亦大減至682億元。市場人士指出，今明兩晚美國舉行議息會議，投資者觀望有關結果及會後聲明。



香港文匯報報道，環球央行進入議息高峰期，聯儲局今明兩晚亦將議息，並於本周四（19日）公佈議息結果。市場普遍預計，聯儲局會減息25點子。但有外匯業人士表示，由於沙特石油設施遭襲擊，刺激到油價急升，市場憂慮通脹升溫，使減息的預期有所改變。最新的利率期貨顯示，聯儲局維持息率不變的機會上升至36.5%，一旦本周不減息，股市匯市皆會出現大震盪。



美基本面好 本周或不減息



星展銀行（香港）投資總監辦公室高級投資策略師李振豪認為，有跡象顯示美國的減息預期已經降溫，他預計聯儲局本周或不減息，因為美國經濟基本面仍向好，加上歐央行的寬鬆措施不算進取，聯儲局減息的迫切性下降不少。此外，中美於10月進行新一輪貿易談判，也使得聯儲局或在本月靜觀其變。



除了聯儲局外，預期人行減息的看法也有所降溫，人行昨早進行了2，000億人民幣的中期借貸便利（MLF）操作，利率持平，未有如市場預期將MLF利率下降，以出現變相減息的情況。



內銀券商股挫 航空股捱沽



消息令市場預期內地減息的機會下降，A股失守3，000點外，市場更憂慮券商股票質押的違約風險會上升，銀行及券商股弱勢。建行（0939）、工行（1398）及中行（3988）各跌1.6%、1.3%及1%。銀河（6881）及中州（1375）跌4%，光證（6178）跌3.7%，海通（6837）跌3.5%。



國指跌1.2%報125點，中美周四將展開副手級貿易磋商，但貿易相關股下跌，萬洲（0288）跌2.5%，申洲（2313）跌2.4%，創科（0669）跌3.3%。沙特煉油廠遇襲令油價急升，但本周一已炒高的石油股個別走向，中石化（0386）回調3.6%，成跌幅最大藍籌，中海油（0883）仍升0.6%，中石油（0857）微跌0.2%。航空股則疲軟，跌幅普遍介乎2%至3%。



郭台銘不參選 富智康瀉20%



個股方面，鴻海創辦人郭台銘宣佈不參選，富智康（2038）即急挫20%。倫交所小股東皇家倫敦資產管理（RLAM）反對港交所（0388）的收購，港交所再跌1%報232.6元。港鐵（0066）出軌，加上穆迪下調其評級展望至負面，股價跌1.3%。