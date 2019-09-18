柯P受訪批韓　嘆民進黨大概在喝香檳了

柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月18日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨2020參選人韓國瑜競選辦公室質疑“外交部”，不提供參選人出訪協助是穿小鞋。台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲18日受訪時則持不同看法，“有時候人家沒有妨礙你，就是最大的幫忙了，你還想怎樣？”你還說人家要把你當‘總統’規格安排？這個就是“不切實際的期望”。



柯文哲要結束訪問離開前，媒體追問，2020大選回歸藍綠對決，現在依然判斷蔡英文選情比較穩？柯則臨去秋波地說了句，唉，民進黨大概在喝香檳了。



韓國瑜計劃10月訪美，“外交部”新訂“外交部”協助“直轄市”市長出訪作業要點”，被質疑是卡韓，而韓競選辦公室則質疑，蔡英文、前黨主席朱立倫在2015年以候選人身份訪美，相關駐處都曾聯繫當地單位，提供禮遇及維安，交部不應雙重標準、前是今非，故意為特定“總統”參選人“穿小鞋”。



柯文哲18日上午受訪持不同看法，我們活在世界上，“有時候人家沒有妨礙你就是最大的幫忙了，你還想怎樣？”活在世界上有時候人家沒有害你、阻礙你就是最大的幫忙，你還說人家要把你當“總統”規格安排？這個就是“不切實際的期望”。



至於柯文哲近期重把“柯不選藍綠初選民調要重做”掛在嘴邊，柯則笑說，哈哈，他不選的話，他們初選的正當性就完全沒有了。