鄭建邦：兩岸走近走好　台胞才有光明未來

全國政協副主席、民革中央常務副主席鄭建邦（黃楊攝） 中評社寧波9月19日電（記者 李娜）全國政協副主席、民革中央常務副主席鄭建邦在第三屆海峽兩岸經濟社會發展（寧波）論壇開幕式上發表致辭。當前台海形勢複雜嚴峻，鄭建邦就推動兩岸關係和平發展提出了三點看法，一是要堅持“九二共識”，捍衛一中原則；二是推動應通盡通，促進融合發展；三是弘揚中華文化，增進心靈契合。他強調，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中華民族根本利益所在。兩岸關係走近走好，台灣才有前途，廣大台灣同胞才有光明未來。



鄭建邦表示，今年1月2日，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表重要講話，提出推進祖國和平統一進程的五大主張。其中“深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎”的重要論述，提出兩岸要應通盡通，為發展增動力，為合作添活力。這些話語昭示了難得的歷史性機遇，兩岸同胞必將在融合發展中走向光明未來。



鄭建邦指出，海峽兩岸分隔已屆70年。大陸同胞不懈奮鬥，走上了中國特色社會主義道路，取得了舉世矚目的巨大成就。台灣同胞同樣創造了“亞洲四小龍”的騰飛奇跡。台海形勢從緊張對峙走向緩和改善、進而走上和平發展道路，兩岸關係不斷取得突破性進展。多年來，兩岸同胞為增進彼此理解認同，推動兩岸關係克難前行作出了積極貢獻。



當前，台海形勢複雜嚴峻，各界十分關心如何排除干擾，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。就此，鄭建邦提出以下看法。



第一，堅持“九二共識”，捍衛一中原則。堅持體現一個中國原則的“九二共識”，是兩岸關係和平發展的關鍵。民進黨當局拒不承認“九二共識”，推行“去中國化”、“漸進台獨”，阻撓兩岸交流，挾洋自重、製造麻煩。這些圖謀行徑威脅台海和平穩定，損害中華民族根本利益特別是台灣同胞切身利益。兩岸同胞要保持高度警惕，堅決反對和遏制各種形式的“台獨”分裂活動，捍衛兩岸關係的政治基礎。



第二，推動應通盡通，促進融合發展。兩岸同胞是血脈相連、骨肉相親的一家人，理應共享機遇、共謀發展。去年大陸出台促進兩岸經濟文化交流合作的31條措施，目前已有眾多省（市）、地區結合當地實際，陸續出台更大力度的地方性措施，贏得廣大台胞贊許。金門供水工程更是打造兩岸共同生活圈的生動範例。希望兩岸各界人士積極發揮專長，為深化兩岸同胞融合發展，發揮橋梁和紐帶作用。

